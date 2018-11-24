  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:41 م
بحث متقدم
أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

ترك آل فيصل يكشف حقيقة أوامر "بن سلمان " في قتل خاشقجي

اغتيال مهندس اللافتات العالمية التي أرّقت بشار

اغتيال مهندس اللافتات العالمية التي أرّقت بشار

صلاح

مفاجأة.. "صلاح" خارج تشكيل ليفربول أمام واتفورد

ارشيفية

القصة الكاملة.. لمعاشرة أب لابنته وإنجاب 4 أطفال

أحد مليشيات الشيعة يبصق علي قبر الصحابي "معاوية"

أحد أفراد ميليشيات الشيعة يبصق على قبر الصحابى "معاوية"

لقاء مفاجيء لأحد عائلة خاشقجي مع "بن سلمان"

لقاء مفاجئ لعائلة خاشقجى مع "بن سلمان"

كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن" عبد الناصر"

كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن "عبد الناصر"

محمد صلاح

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ "حميميم"

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ"حميميم"

نجل الشهيد ساطع النعماني

كلمات مبكية لنجل الشهيد ساطع النعماني

مفاجأة.. "صلاح" خارج تشكيل ليفربول أمام واتفورد

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بعد «صلاح».. صدمة جديدة لليفربول قبل استئناف «البريميرليج»

#

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة "صلاح"

#

"صلاح" : نريد كتابة تاريخ جديد بروسيا

#

صفحة تابعة لليفربول تكشف مفاجأة مدوية عن إصابة صلاح

محمد صلاح

ليفربول

البريميرليج

منتخب الفراعنة

الريدز

تنطلق في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، صافرة الحكم لانطلاق لقاء فريق ليفربول مع نظيره واتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكشفت صحيفة الجارديان عن أن الدولي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف "الريدز" سيخرج من تشكيل ليفربول الأساسي لمباراة اليوم ضد واتفورد. 

ونشرت الصحيفة الإنجليزية، صورة للتشكيل المتوقع للمباراة، وحل السويسري شيردان شاكيري، مكان زميله محمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليسكاندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، شاكيري، فيرمينو وماني.

خط الهجوم: دانييل ستوريدج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط شبكة دعارة فى شرم الشيخ
» مفاجأة حول محطة مياه تكلفتها 100 مليون جنيه
» انتحار طفل شنقًا داخل مسكنه بالهرم
» بالأرقام.. تراجع أسعار الذهب
» 7 أخطاء نرتكبها خلال الاستحمام تدمر أجسامنا
» طريقة سحرية لجعل طفلك ينام في ثواني معدودة
» 8 معلومات عن الرجل الذي طلق ياسمين عبد العزيز و تزوج ريهام حجاج
» مصرع فتاة بعد أن تناولت "الحبة المدمرة"
» طالب يقتل معلمته طعنا أثناء حضوره درس الكيمياء بمنزلها
» يعتدي على ابنته جنسيا ويقتل أبناءه منها بالإسماعيلية
» "الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز