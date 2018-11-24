مفاجأة.. "صلاح" خارج تشكيل ليفربول أمام واتفورد

24 نوفمبر 2018 - 12:16 م

تنطلق في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، صافرة الحكم لانطلاق لقاء فريق ليفربول مع نظيره واتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكشفت صحيفة الجارديان عن أن الدولي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف "الريدز" سيخرج من تشكيل ليفربول الأساسي لمباراة اليوم ضد واتفورد.

ونشرت الصحيفة الإنجليزية، صورة للتشكيل المتوقع للمباراة، وحل السويسري شيردان شاكيري، مكان زميله محمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليسكاندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، شاكيري، فيرمينو وماني.

خط الهجوم: دانييل ستوريدج.