"ذا صن": "ميجان" تطهو للمسلمين "فتة مصرية"

24 نوفمبر 2018 - 12:27 م

سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الضوء على زيارة ميجان ميركل، زوجة الأمير هاري، إلى أحد المراكز الثقافية الإسلامية في لندن، مشيرة إلى أنها التقت في مطبخ يتواجد داخل المسجد، نساء مسلمات وشاركتهن الطهو، وهو ما أثار إعجاب الكثير من المسلمين هناك، وغضب البعض الآخر من البريطانيين، لارتباط المسجد بـ19 فردًا من الجهاديين.

ولفتت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن الدوقة ميجان ميركل، قد زارت أحد المراكز الإسلامية في غرب لندن، يدعي "المنار حب"، وطهوت "الفتة المصرية باللحم الضاني"، حيث ساعدتهن "ميجان" في نشر كتاب عن الطهو، وقامت بكتابة مقدمته.

وذهبت ميجان، التي تنتظر أول مولود لها، إليهم لمتابعة التقدم الذي أحرزه كتاب "together معاً"، الذي أعدوه فى سبتمبر وكانت فكرته من اقتراح ميجان لجمع التبرعات، وكتبت الدوقة مقدمته وساعدتهم في نشره، وقدمت مؤسستها الملكية المساعدة في المسائل القانونية والإدارية له.

واحتل الكتاب المرتبة الأولى على موقع أمازون في غضون ساعات من إصداره منذ شهرين، ومنذ ذلك الحين باع ما يقرب من 40 ألف نسخة في المملكة المتحدة، حيث جمع 210 آلاف جنيه إسترليني، وساعدت تلك المبيعات المرتفعة نساء المطبخ في تجديده لزيادة ساعات العمل به.

ويساعد المركز ضحايا حريق برج "جرينفيل" الذي راح ضحيته 72 قتيلاً والمئات من المصابين، منوهة بأن "ميجان" شاركت النساء المسلمات داخل المركز في طهو 200 وجبة للسكان المحليين.

وادعت الصحيفة أن الإمام سامر درويش، الذي يشرح على موقع "يوتيوب" أن الفتيات اللواتي يستمعن للموسيقى قد يصبحن إحدى العارضات العاريات، هو من يدير المسجد، كما زعمت أن له علاقة بتنظيم "داعش" الإرهابي، وهو ما أخذ على "ميجان" في زيارتها للمركز.

وقالت الصحيفة إن "درويش" يقدم برنامجًا أسبوعيًا على قناة "الإسلام"، يصرح فيه بأن البنات اللواتي يستمعن للموسيقى قد يصبحن "عارضات عاريات".

وأشار التقرير إلى أن "ميجان"، البالغة من العمر 37 عامًا، زارت المركز الإسلامي لأول مرة في فبراير الماضي في زيارة سرية، وذلك لتتعرف أكثر عن عملهم، إذا استضاف المركز من قبل، الأمير ويليام ورئيسة الوزراء تيريزا ماي وزعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين.

وتابع أن المسجد جرى افتتاحه عام 2001 من طرف الأمير تشارلز، مشيرة إلى أن زيارة ماركل تأتي بعد تجديد وصيانة المطبخ اعتمادًا على الأموال التي جمعها من عائدات بيع كتاب للطبخ عن طريق "المؤسسة الملكية".

وأجرت جمعية هانري جاكسون، وهي مؤسسة فكرية لمكافحة التطرف، تحقيقًا خلص إلى ارتباط المسجد، الذي افتتح عام 2001، بـ19 إرهابيًا، من بينهم محمد إموازي، الذي عرف باسم "الجهادي جون" أو "جلاد داعش".

بينما أكد مصدر في قصر كنسينجتون أن "المطبخ" الذي زارته ماركل، مشروع مستقل يستأجر مساحة من مركز المنار".

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لمركز المنار، عبد الرحمن سيد، أن "المنار كان على الدوام رافضًا للتطرف والإرهاب"، مشددًا على أن المسجد "غير مسئول عما يقوله درويش خارج المسجد".

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