إغلاق ميناءى بوغازى والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

24 نوفمبر 2018 - 12:30 م

أغلقت هيئة ميناء الإسكندرية ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا إلى نوة “أنواء باقي المكنسة” وهى ممطرة تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية، وتتعرض الإسكندرية منذ أمس لطقس سيئ وهطول الأمطار بغزارة.