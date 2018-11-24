  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:43 م
بحث متقدم
أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

ترك آل فيصل يكشف حقيقة أوامر "بن سلمان " في قتل خاشقجي

اغتيال مهندس اللافتات العالمية التي أرّقت بشار

اغتيال مهندس اللافتات العالمية التي أرّقت بشار

صلاح

مفاجأة.. "صلاح" خارج تشكيل ليفربول أمام واتفورد

ارشيفية

القصة الكاملة.. لمعاشرة أب لابنته وإنجاب 4 أطفال

أحد مليشيات الشيعة يبصق علي قبر الصحابي "معاوية"

أحد أفراد ميليشيات الشيعة يبصق على قبر الصحابى "معاوية"

لقاء مفاجيء لأحد عائلة خاشقجي مع "بن سلمان"

لقاء مفاجئ لعائلة خاشقجى مع "بن سلمان"

كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن" عبد الناصر"

كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن "عبد الناصر"

محمد صلاح

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ "حميميم"

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ"حميميم"

نجل الشهيد ساطع النعماني

كلمات مبكية لنجل الشهيد ساطع النعماني

إغلاق ميناءى بوغازى والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

آخر الأخبار

امطار
امطار

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إغلاق ميناءي رشيد والمعدية بسبب سوء الأحوال الجوية

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

«الأرصاد»: سقوط أمطار رعدية لمدة يومين

#

"الأرصاد": الأحوال الجوية استقرت.. ولكن

اغتيال

كفرنبل

رائد الفارس

حمود

هادي العبد الله

أغلقت هيئة ميناء الإسكندرية ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا إلى نوة “أنواء باقي المكنسة” وهى ممطرة تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية، وتتعرض الإسكندرية منذ أمس لطقس سيئ وهطول الأمطار بغزارة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط شبكة دعارة فى شرم الشيخ
» مفاجأة حول محطة مياه تكلفتها 100 مليون جنيه
» انتحار طفل شنقًا داخل مسكنه بالهرم
» بالأرقام.. تراجع أسعار الذهب
» 7 أخطاء نرتكبها خلال الاستحمام تدمر أجسامنا
» طريقة سحرية لجعل طفلك ينام في ثواني معدودة
» 8 معلومات عن الرجل الذي طلق ياسمين عبد العزيز و تزوج ريهام حجاج
» مصرع فتاة بعد أن تناولت "الحبة المدمرة"
» طالب يقتل معلمته طعنا أثناء حضوره درس الكيمياء بمنزلها
» يعتدي على ابنته جنسيا ويقتل أبناءه منها بالإسماعيلية
» "الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز