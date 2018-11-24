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ترك آل فيصل يكشف حقيقة أوامر "بن سلمان " في قتل خاشقجي

عرب وعالم

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي
خاشقجي

محمد الخرو

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بلومبرج

خاشقجي

ترك آل فيصل

المخابرات الأميريكية

أكد ترك آل فيصل، رئيس المخابرات السعودية السابق، أن التقارير التي صدرت عن المخابرات الأمريكية بشأن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي وتفيد بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بقتله، كاذبة.

وشكك "آل فيصل" في حوار مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير المخابرات الأمريكية، موضحًا أنها نشرت تقارير خاطئة في وقت سابق، مضيفًا: "المخابرات أخطأت من قبل، فخلال غزو العراق، ظهرت تأكيدات من وزير الخارجية كولين باول والمخابرات الأمريكية صدقته بشكل أعمى، بأن تقارير تصنيع الأسلحة الكيميائية بالعراق كانت كاذبة تمامًا".

وأضاف أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ليست أفضل مقياس للتقارير الاستخباراتية الموثوقة حول العالم.

وبدأت أزمة اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي بعد دخوله قنصلية بلاده في العاصمة التركية إسطنبول، حيث تم قتله داخل القنصلية، بحسب الرواية الرسمية للسعودية.

وبعد عدة أيام أعلنت المملكة العربية السعودية عن مقتله داخل القنصلية بسبب مشاجرة مع أفراد بالقنصلية اختلفوا على قرار عودته إلى البلاد.

ومؤخرًا صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل الإعلام قائلاً: "لم تتوصل (CIA ) إلى نتيجة، لديها انطباع نوع ما، ولم يتوصل أحد إلى نتيجة ولا أعتقد أن أي أحد سيتمكن من الوصول إلى نتيجة بأن ولي العهد أصدر أوامر بقتل خاشقجى".

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