"التخطيط" تقترح إنشاء صندوق خيرى لدعم التعليم فى مصر

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اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط بالأمس مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، والأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لبحث إنشاء الوقف الخيرى لدعم العملية التعليمية، بحضور ممثلى البنوك والقطاع الخاص.

وكشفت السعيد  لـ«الدستور»، عن  أن الحكومة ستطلق حملة اكتتاب على وثائق وأوراق مالية، للمصريين فى الداخل والخارج، للمساهمة فى تعظيم الموارد المالية للوقف، الذى سينشأ فى صورة «صندوق تطوير التعليم»، لافتة إلى أن وزارة التخطيط ستكون من مؤسسى الصندوق، ممثلة فى بنك الاسثتمار القومى، وكذلك وزارة الأوقاف، والبنك المصرى الخليجى وبعض البنوك الأخرى.

وأشارت إلى أنه من المستهدف أن يصل رأس مال الصندوق من خلال حملة الاكتتاب، إلى 100 مليار جنيه، خلال الأشهر المقبلة، لتغطية الفجوة التمويلية لبعض مشروعات تطوير التعليم، متوقعة أن تشهد الحملة تفاعلًا من جانب رجال الأعمال المهتمين بمجال التعليم فى مصر، موضحة أن الصندوق سيتولى إدارته مجلس مستقل عن الحكومة، يبدأ تشكيله فور الموافقة النهائية على إنشاء الصندوق، وإصدار قرار جمهوري بذلك، بحيث يتولى توجيه رأس المال للاستثمار، وتعظيم العائد منه لإنفاقه على المشروعات المتعلقة ببناء الفصول وتدريب المدرسين ودعم المتفوقين.

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