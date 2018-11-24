اغتيال مهندس اللافتات العالمية التي أرّقت بشار

24 نوفمبر 2018 - 12:45 م

سادت حالة من الحزن الممزوج بالغضب ، في مناطق المعارضة السورية في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، أمس الجمعة، عقب اغتيال الناشطين المعارضين للنظام السوري وللتنظيمات الإرهابية،" رائد الفارس" والمصوّر "حمود جنيد".

وانتشرت حالة من الحزن والغضب علي وسائل التواصل الاجتماعي بين النشطاء ، خاصة المقربين من الفارس وجنيد.

الناشط والمدون السوري هادي العبد الله ، أحد المقربين من المصور حمود كتب علي حسابه علي تويتر : " ولأن المصائب لا تأتي فرادى، رحل حمود صاحب أطيب روح وأحلى ضحكة وأشجع قلب!

حمود الذي لم يجتمع به أحد إلا وأحبه، حمود الثائر العتيق الذي وثّق بكاميراته المتواضعة آلاف الأحداث..حمود الطيب.. حمود الرائع الذي مهما تحدثت عنه سأبقى مقصراً.. حمود كتير كتير كتير رح نشتقلك والله".

وأضاف ربما ألحقهم يوماً ، فيا أصدقائي وإخوتي ممن تحبوني .. لا تحزنوا ولا تكتبوا مرثيات .. لا تفعلوا أي شيء فقط انتقموا ممّن قتلنا.. ستبكيكم كفرنبل وادلب وسوريا ,, قتلوا أجسادكم فخُلدت أسمائكم وأفكاركم.

بينما طالب حساب أس الصراع في الشام الإعلاميين والصحفيين قائلا : " أنصح جميع النشطاء والإعلاميين بالرحيل من مناطق سيطرة عصابة الجولاني إلى مناطق الأحرار والزنكي فعصابة الجولاني تتحمل المسؤولية المباشرة عن اغتيالهما سواء بالتواطؤ أو لعدم قدرتها على حماية المدينة إذ أن كفرنبل تقع تحت سيطرة هذه العصابة الإجرامية".

وكان الفارس وصديقه جنيد في مدينة (كفر نبل) الإدلبية، قد قتلا بعدما تمكّن ملثّمان مجهولا الهوية، اتخذا من سيارة نقل متوسطة (فان) مكاناً للاختباء وتحيُّنِ خروج المعارضَين من انتهاء صلاة الجمعة، وقاما بإطلاق الرصاص عليهما ، حتى فارقا الحياة، على الفور.

ويعتبر الناشط السلمي والمعارض رائد الفارس، جزءاً من سيرة الثورة السورية، من لحظة اندلاعها الأولى، فهو مخطط اللافتات المعارضة المطالبة بإسقاط الأسد، وهو فاضح الدور الإيراني في سوريا وعلاقته بالنظام، من خلال لافتات اكتسبت شهرة كبرى وبعضها عالمي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في هذا السياق، إن الفارس عرف بهذه اللافتات التي "حملت رسائل للداخل والخارج"، ويطلق عليه لقب (مهندس اللافتات) و(مبدع اللافتات).

كما أسس الفارس إذاعة محلية تدعى (فريش) لتكون منبراً إعلامياً معارضاً منذ بداية العمل الثوري السوري المعارض عام 2011.

وأطلق من خلالها شعارات لم ترق لبعض التنظيمات المتطرفة، كجبهة النصرة التي أصبح اسمها (هيئة تحرير الشام)، فقامت باعتقاله عام 2016، وأطلقت سراحه بعد فترة.

واتهمت (جبهة النصرة)، (هيئة تحرير الشام) لاحقاً، الفارس بأنه كتب منشوراً على فيسبوك عام 2016، فيه ما وصفته بـ (خلل شرعي واضح) فقامت باعتقاله ومصادرة معدات الراديو الذي يديره في إدلب، ثم أطلقت سراحه بعد ضمانات من شخصيات سورية معارضة.

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في خبر سابق له عن الفارس، أن جبهة النصرة، وقتذاك، لم تطلق سراح الفارس إلا بعد ضمانات بخضوعه لاحقاً، لـ(محكمة شرعية).

وعرف الفارس بمواقفه المناهضة للتنظيمات المتطرفة، منذ عام 2013، وعلى رأسها تنظيم (داعش).

وكان نشاطه ينصب لإخراج تلك الجماعات المصنفة إرهابياً، من أجل التفرّغ "لإسقاط بشار الأسد". كما كان يكرر.

كما تعرّض لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة، في عام 2014، حيث أصيب بعدة رصاصات في جسده، وأجريت له عملية جراحية عاجلة، لإسعافه.

وطالب بخروج داعش بمغادرة سوريا في أشهر لافتاته عام 2013، ، كي يتفرغ السوريون لعدوّهم، أي نظام الأسد.

وكان من أشهر اللافتات التي صممها في أواخر عام 2012، هي لمرشد إيران علي خامنئي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهما يتوسلان الأسد بقولهما: "أرجوك، لا ترحل".