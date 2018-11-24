ننشر تفاصيل محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس"

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قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

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استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر قضية محاكمة 213 متهما بأنصار بيت المقدس.

بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحًا وأودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت حضورهم ودفاعهم ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود وقال محمد عبد الغفار، إنه يعمل مدير مكتب بريد العزب بمسطرد، وأنه جاء للشهادة بخصوص سرقة المكتب، وأثناء صرف المعاشات هجم ملثمون على المكتب وأطلقوا النار واستولوا على الأموال الموجودة بداخله، وكان يوجد 3 ملثمين في الخارج يقوموا بتأمين الطريق، استولوا على مبالغ قدرها 327 ألف جنيه، ودخلوا عقب دخول وصول العربية التي تنقل الأموال وكان في 200 ألف جنيه كانوا في الجرد لم يروهم الجناة.

وأضاف أنه كان داخل المكتب ولم ير العربية التي كان يستقلها المتهمون، ولكن الشهود من المتواجدين في الشارع أكدوا أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة سوداء اللون.

ثم استمعت المحكمة إلى المدعى بالحق المدني المستشار أشرف مختار ممثل الدولة والذي طالب بمبلغ 130 مليون جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت جراء الخسائر التي لحقت بالجهات والمؤسسات والمصالح المختلفة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وأمانة سر معتز مدحت.

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