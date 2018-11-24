"الوزراء": مدبولى يتلقى تقريرًا عن الطقس كل ساعة

24 نوفمبر 2018 - 01:08 م

أكد اللواء على هريدي، رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، ورئيس قطاع الأزمات والكوارث، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي يتلقى تقريرًا كل ساعة بخصوص الأحوال الجوية والمرورية واستقرارها في كل محافظات الجمهورية.

ونفي "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "دي إم سي"، ما تردد أمس على مواقع التواصل الاجتماعي بانقلاب سيارة محملة بالزيت عند الكيلو 109 على طريق السويس، ما أعاق حركة المرور.

وأوضح أن الإدارة تعمل على مدار الـ24 ساعة للمتابعة والتأكد من توفير معايير السلامة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن التنبؤات الدقيقة لا ينبغي أن تكون لأكثر من 3 أيام فقط.