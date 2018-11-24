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مصر واليونان وقبرص تنفذ التدريب المشترك "ميدوزا – 7"

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مصر تنفذ التدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا – 7"

الحياة السياسية

تدريب
جانب من التدريب

محمد الخرو

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وصلت إلى دولة اليونان وحدات من القوات البحرية والجوية وعناصر من القوات الخاصة المصرية للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا -7" والذى يستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت.

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، والتدريب على أعمال الاعتراض البحرى والبحث عن واكتشاف الغواصات وتأمين منصات البترول والأهداف الحيوية بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، وقيام المقاتلات متعددة المهام بالتدريب على أعمال الدفاع والهجوم المشترك على أهداف معادية، كما تنفذ عناصر القوات الخاصة التدريب على أعمال الإبرار البحرى المشترك على الساحل.

ويشهد التدريب "ميدوزا -7" مشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية فى فعاليات التدريب ضمن إجراءات تنفيذ معسكر التدريب الخارجى لهم كما يحضر للمرة الأولى عدد من شباب البرنامج الرئاسى لفعاليات التدريب بدولة اليونان.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية فى مختلف المجالات.


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