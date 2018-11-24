» الخارجية الأمريكية تحيى ذكرى يوم القضاء على العنف ضد المرأة

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حنان حمدتو

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أحيت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء  والذي يوافق يوم 25 من شهر نوفمبر كل  عام ، مشيرة إلى أن هذه القضية عالمية ومؤثرة  على الملايين من الناس سنويًا.

وقالت السفارة على حسابها بـ"تويتر": "العنف ضد المرأة هو قضية عالمية تؤثر على الملايين من الناس سنويًا. كل امرأة وفتاة تستحق حياة بلا عنف. تلتزم الولايات المتحدة بتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف المنزلي والجنسي، مثل الزواج القسري وما يسمى بجرائم الشرف".

وتابعت:"تطلب القضاء على العنف ضد المرأة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدينية. تفخر الولايات المتحدة بالاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر وما يتبع ذلك من 16 يومًا من أنشطة التصدي للعنف القائم على التمييز الجنسي".

واستطرت قائلة: "تلتزم الولايات المتحدة بتنمية وتدريب النساء والفتيات على مهارات العمل، والنهوض بالمشاريع الحرة للمرأة وتوسيع نطاق الحصول على رأس المال، والقضاء على التمييز بين الجنسين في مكان العمل".

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