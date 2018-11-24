«الري» تكشف سبب انخفاض منسوب النيل

24 نوفمبر 2018 - 03:54 م

أعلن يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن منسوب نهر النيل سيشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة، وذلك إجراء روتيني من أجل استقبال مياه الأمطار والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء.

وأضاف «خفاجي» في تصريحات صحفية، أن التحكم في مناسيب نهر النيل يتم من بوابات السد العالي، ويتم زيادته في الصيف لتلبية الاحتياجات المائية، وتخفيضه في أوقات الفيضان والشتاء حتى يتم الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه.

بجانب ذلك أعلنت وزارة الري عن تطهير مخرات السيول استعدادا للأمطار والسيول، بجانب تشييد عدد من السدود لحجز المياه.