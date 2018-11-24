19 يناير.. نظر دعوى إلزام وضع كاميرات على المحال والمؤسسات

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كاميرات

مراقبة

مجلس الدولة

مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية لجلسة 19 يناير المقبل لتقديم المستندات ، ولأخذ الرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة

وأكدت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى ، أن قرار وزير الداخلية دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع ، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا اى مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات ، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة ، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة

وأضافت انه اذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلاً حسب منطقته في كافة المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية ، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات ، مع الزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة ، حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانى ومخالف مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق ، وتوفير الأمن والامان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.


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