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مدينة أمريكية تعرض 10 آلاف دولار للإقامة بها

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مدينة أمريكية تعرض 10 آلاف دولار للإقامة بها
مدينة أمريكية تعرض 10 آلاف دولار للإقامة بها

متابعات - خالد الشرقاوي

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عرضت مدينة أمريكية 10 آلاف دولار على كل شخص ينتقل إليها ويقرر الاستقرار بها لمدة سنة، في محاولة لجذب السكان إليها وإقامة مشروعات بها.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن مدينة "تلسا" بولاية أوكلاهوما الأمريكية، أعلنت عن مبادرة تضمن تقديم 10 آلاف دولار، لكل من قرر الإقامة بها لمدة عام على الأقل، كما سيحصل العمال على إعانات الإيجار والرواتب مجانا.

وتهدف المبادرة لتشجيع الأمريكيين والأجانب على الانتقال للمدن الصغرى، أملًا في تشجيع العمال ورجال الأعمال على الاستثمار في المناطق الصغيرة من أجل إنعاش الاقتصاد بها.

وشهدت المبادرة إقبالا عليها فقام 6000 شخصا بملء التطبيق الخاص بها والموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بها خلال الشهر الجاري.



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