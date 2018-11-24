» غدًا طعن بديع و38 متهمًا بأحداث بني سويف أمام النقض

شيماء السيد
تنظر غدًا، الأحد، محكمة النقض، أولى جلسات الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و38 آخرين على حكم محكمة جنايات بني سويف الصادر في 28 سبتمبر العام الماضي بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 35 بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس عام 2013 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بنى سويف".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار طة قاسم وعضوية المستشارين حسن الغزيرى ود. عادل أبو النجا وعادل عمارة وعاطف محمد وأحمد الحداد ويحي مفتاح ومحمد جاد وهشام رضوان ووائل بخيت ومحمد تركي ومحمد طلبة وبسكرتارية علي جودة وفتحي يونس ومينا فوزى.
عشاء06:28 م
فجر
05:07
شروق
06:35
ظهر
11:46
عصر
14:39
مغرب
16:58
عشاء
18:28