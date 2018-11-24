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ريال مدريد يسقط أمام إيبار بثلاثية

الرياضة

ريال مدريد
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بالفيديو.. ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي

ريال مدريد

المصريون

ايبار

سقط فريق ريال مدريد أمام إيبار، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على الملعب البلدى إبوروا، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

بتلك الخسارة استمر ريال مدريد في المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما ارتقى إيبار من المركز الثالث عشر إلى السابع بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، علما بأن برشلونة يتصدر الليجا برصيد 24 نقطة.

تقدم ريال مدريد بهدف مبكر عن طريق جاريث بيل لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل، ورد إيبار بهدف فى الدقيقة 16 عبر إسكالانتي بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد للشك في تسلل أيضًا، ومع بداية الشوط الثاني سجل أصحاب الملعب هدفين فى الدقيقتين 52 و57 من توقيع سيرجى إنريك وكيكى.

وتلاعب لاعبو إيبار بدفاع ريال مدريد فى الشوط الثانى مستغلين وجود مساحات كبيرة فى دفاع الملكى لكن كورتوا أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة.

وتلقى ريال مدريد أول خسارة مع مدربه الجديد سانتياجو سولارى الذى حقق 4 انتصارات متتالية منذ توليه المسئولية بالدوري والكأس ودورى الأبطال، لتتجدد معاناة بطل أوروبا قبل السفر إلى الإمارات فى ديسمبر المقبل للمشاركة فى كأس العالم للأندية المقامة هناك خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر.


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