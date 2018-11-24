خطوة جريئة لـ"بن سلمان"

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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

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السعودية

محمد بن سلمان

خاشقجي

الجزائر الامارات

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بصدد اتخاذ خطوة هي الأولى والأجرأ من نوعها منذ توليه ولاية العهد.

واستندت "سبوتنيك"، في تقريرها، إلى وسائل إعلام عربية، التي أكدت أنه بات من المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجزائر في أوائل ديسمبر، ضمن جولة يزور فيها عددا من الدول.

ووفقا لوكالة "TSA "، تجري حاليا الاستعدادات لهذا الزيارة دون تحديد برنامج معين للأمير السعودي الذي سيقضي ليلة في الجزائر.

ومن المنتظر أن يبدأ الأمير محمد بن سلمان جولته في دول المغرب العربي عقب قمة العشرين، التي ستنظم في الأرجنتين يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر.

وتعتبر هذه الجولة التي بدأها محمد بن سلمان يوم الخميس بزيارة الإمارات، هي الأولى له منذ قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.



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