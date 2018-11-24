» بعد إقالته.. «كارتيرون» يعود للنادي الأهلي

24 نوفمبر 2018 - 04:30 م

ظهر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي بالجزيرة عصر اليوم، السبت، لجمع متعلقاته وتوديع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، بعد رحيله عن تدريب الفريق.

وأقال مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب كارتيرون، على خلفية تراجع النتائج، بعد توديع الفريق الأحمر للبطولة العربية ومن قبلها الأميرة الإفريقية في مدة لا تتجاوز الأسبوع.

وتولى محمد يوسف مسئولية المدير الفنى للأهلى، فيما جاء تشكيل باقى الجهاز الفنى كالتالى: سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة، سامى قمصان مدربًا عامًا، عادل مصطفى مدربًا مساعدًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.