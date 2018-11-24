طرح أول «فياجرا نسائية» في مصر

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وزارة الصحة

فياجرا نسائية

أعلنت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات "الفياجرا النسائية"، الأربعاء المقبل، بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق.

أسباب تناول النساء للفياجرا

أشارت العديد من الإحصائيات إلى أن نحو ثلث نساء الولايات المتحدة الأمريكية يعانين من البرود الجنسي مما يؤثر بالسلب علي العلاقة الزوجية.

و يرجع العديد من الأطباء سبب هذا البرود الجنسي إلى أنه حالة طبيعية تحدث نتيجة التقدم في السن.

بينما أشار أطباء آخرون إلى أن البرود الجنسي عند النساء هي حالة مرضية و يطلق عليها ( اضطراب انخفاض نشاط الرغبة الجنسية ) HSDD , و هي التي تسبب اضطرابات في مسارات الدماغ و التي بدورها تتحكم في الرغبة الجنسية.

فوائد تناول الفياجرا النسائية

- زيادة الرغبة الجنسية

- تحقيق توازن الهرمونات

- رفع نسبة إنتاج السوائل الحميمة

- التخلّص من الإجهاد وتحسين المزاج

- الحدّ من الأحاسيس المؤلمة أثناء الجماع

- رفع نسبة وصول النساء الى ذروة النشوة الجنسية

الآثار السلبية

أما عن الآثار السلبية التى تتعرض لها النساء نتيجة لتناول ذلك العقار فتتمثل في عدة نقاط وهى:

-  خفض ضغط الدم لدرجات متدنية وهو ما قد يمثل خطرًا لدى النساء اللاتى يعانين من الضغط المنخفض.

-  الجرعات الموصى بها من العلاج والتى تتميز بكونها جرعات مرتفعة ومستمرة لفترات طويلة، ترفع من فرص تعرض النساء للإدمان، وهو ما يساعد عليه ميكانيزم عمل تلك الأقراص الأقرب للترامادول والمهدئات.

-  فى بعض الحالات قد تعانى المرأة من تدهور حالتها العصبية والنفسية، بسبب الاستخدام الطويل للفياجرا الحريمى، وقد تعانى من انتكاسات صحية فى حالة التوقف عن تنالوها.



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