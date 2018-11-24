» بالفيديو.. ليفربول يهزم واتفورد بثلاثية

24 نوفمبر 2018 - 07:13 م

واصل فريق ليفربول الإنجليزي انتصاراته في مسابقة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على واتفورد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «فيكارج رود»، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من «البريميرليج».

وأحرز محمد صلاح لاعب ليفربول، الهدف الأول في مرمى واتفورد بالدقيقة 67، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد بالدقيقة 78، واختتم الأهداف اللاعب روبرتو فيرمينو بالدقيقة 90 من المباراة.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 33، ويحتل المركز الثاني خلف مانشيستر سيتي متصدر الدوري برصيد 35 نقطة.