مانشستر سيتي يدك شباك وست هام برباعية

24 نوفمبر 2018 - 07:17 م

حقق مانشستر سيتى فوزًا كبيرًا على وست هام يونايتد، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لندن الأوليمبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز الهدف الأول لصالح مان سيتى اللاعب دافيد سيلفا بالدقيقة 11، بينما أضاف الهدف الثانى اللاعب رحيم سترلينج بالدقيقة 19، وأحرز الثالث اللاعب ليروي سانيه بالدقيقة 34، واختتم بالرابع ذات اللاعب بالدقيقة 93 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يواصل مان سيتى تصدر جدول الدوري برصيد 35 نقطة.