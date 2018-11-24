» تفاصيل عثور فتاة على والدها مذبوحًا داخل شقته

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فتاة

عثرت فتاة على أبيها مذبوحا في شقته لدى عودتها إلى منزلهما في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلقاس بالعثور على جثة شخص مذبوحا داخل شقته.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة «محمود. أ. م»، صاحب كشك سجائر في موقف المنصورة مذبوحا داخل شقته في حي السلام بمدينة بلقاس.

وبسؤال ابنته أكدت أنها تقيم مع والدها في نفس الشقة، وتوجهت، الجمعة، إلى منزل شقيقتها وقضت الليلة عندها وعادت في الصباح فوجدت والدها مذبوحا، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بنقل الجثة للمستشفى لتشريحها وبيان ما به من إصابات وانتداب قسم الأدلة الجنائية وسرعة ضبط الجاني.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، وقيادة العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث المركز.



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