«يوسف» يعلن قائمة المقاصة لمواجهة إنبي

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أعلن الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة انبي المقرر إقامتها غدًا الأحد على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري العام.

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي في حراسة المرمى محمد دبش – طه عادل – اسامة جلال – محمود وحيد – عاصم سعيد – محمد دسوقي – صلاح ريكو – ايريك تراوري – محمد تونى – هاني سعيد – باولن فوافي – محمد رمضان – جون انطوى – عمر بسام – رجب عمران – صلاح عاشور


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