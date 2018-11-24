» وفاة طالب داخل مدرسة بأسيوط

24 نوفمبر 2018 - 07:28 م

توفي طالب بمدرسة أبنوب الثانوية الصناعية بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، السبت، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم عبدالمجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد وصول بلاغ من مستشفى أبنوب المركزي بوصول «هـ.ع» طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة أبنوب الثانوية الصناعية «جثة هامدة».

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بواسطة الطبيب النوبتجي، تبين أن الوفاة نتيجة لهبوط حاد بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية.