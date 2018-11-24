  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:23 م
بحث متقدم
صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تألق «صلاح»؟

المولد النبوي

ثالوث "الفتنة" بين الإسلاميين.. «المولد.. الميلاد.. زكاة الفطر»

الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى

لا دخل لنا بإقرار تونس «مساواة المرأة بالرجل» في الميراث

مونديال 2022 بقطر

مواطنون من دول المقاطعة يتطوعون لتنظيم مونديال قطر

السعودية

بالصور.. مقتل مواطن «مصري» في السعودية

طلبة التعليم الأزهري

التعليم الأزهري.. إقبال «أجنبي».. وهروب «مصري»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

خطوة جريئة لـ"بن سلمان"

فياجرا نسائية

طرح أول «فياجرا نسائية» في مصر

خاشقجي

ابنتا "خاشقجي": هذا ما وجدناه في متعلقاته

الطلاق

إحصائية صادمة عن نسبة طلاق المصريين فى الساعة

بالتفاصيل.. كشف حقيقة سفاح السويس

قضايا وحوادث

سفاح السويس
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

حقيقة شطب اسم محمد صلاح من مركز شباب قريته

#

ضحية سفاح السويس تروى تفاصيل الاعتداء عليها

#

ريهام سعيد: "سفاح السويس مش حقيقة"

#

حقيقة فتاوى الأزهر بتحريم حلق شعر صدر محمد صلاح

قتل

فتاة

سفاح السويس

قرر خالد أدهم مدير نيابة الطفل بإشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس، إخلاء سبيل طفلة 17 عامًا، «مراهقة»، بضمان إقامتها بعد أن وجهت لها النيابة تهمة إزعاج السلطات وإحراز سلاح أبيض.

كما أمرت النيابة بإخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ومديرية التضامن الاجتماعي لإعداد تقرير عن حالة الطفلة من جميع الأوجه واتخاذ اللازم قانونًا.

وتبين أن الفتاة حاصلة على الشهادة الإعدادية ولم تكمل تعليمها، ومثلت المتهمة «م.ع» 17 سنة أمام النيابة واعترفت خلال التحقيقات بأنها اتصلت بوالدتها في تمام الثامنة من مساء الجمعة، تطلب منها الذهاب إلى فرح صديقتها بعد أن ألغى المركز الثقافي التدريب الخاص بها وبزملائها لكن الأم اعترضت وطالبتها بالعودة إلى المنزل، وأنهت المكالمة، لكن المراهقة لم تمتثل لأوامر والدتها وذهبت للفرح حتى تأخرت ليلًا.

وأضافت الطفلة «المراهقة» المتهمة في التحقيقات قائلة: «استغليت الكلام المثار في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود شخص مجهول أصاب بعض الفتيات فلاحت لدي فكرة أن أشتري موسًا من محل وأصيب نفسي خاصة أن الساعة قد اقتربت على الحادية عشر إلا ربع، وبالفعل أصبت ذراعي الأيسر بالقرب من بيتي، وأخذت اصرخ وأحدث الناس أن شخصًا يستقل دراجة بخارية أصابني وجري وذهبت للمنزل وأخبرت أمي وشقيقي بذلك الادعاء فأخذني أخي واصطحبني لقسم شرطة السويس، بعد أن أحضرنا تقريرًا طبيًا إلا أن تمكنوا من كشف ادعائي لأخبرهم بالحقيقة كاملة».

كانت مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت مصطلح «سفاح السويس» بعد انتشار الشائعات على إثر حديث فتاتين على «جروبات بالفيس بوك»بقيام مجهول بإصابتهما، وسط مخاوف السيدات والفتيات من النزول إلى الشارع، ما دفع الأمن بمطالبتهما بعمل محضر رسمي، وأحيل إلى نيابة فيصل والجناين.

وأمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة كما تلقت نيابة الأربعين برئاسة أحمد مصطفي رئيس النيابة الجزئية بلاغ من سيدة بأن شاب مجهول دفعها على الأرض بالشارع.

كما ذكرت طالبه ثانوية عامه في تحقيقات نيابة السويس التي باشراها محمد المعداوي وكيل النيابة بإشراف محمد الفيشاوي رئيس النيابة الجزئية قيام شاب بضربها بسلاح أبيض، وأمرت النيابات العامة الثلاثة بإشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس في البلاغات الأربعة بتحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أنه منذ إثارة أقاويل مطاردة مجهول لبعض الفتيات بالسويس لم تتلق نيابات السويس سوي 4 بلاغات رسمية فقط لثلاثة طالبات وسيدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. «شيكابالا» يسجل هدفه الأول في الدوري اليوناني
» مقتل جندي أمريكي في أفغانستان
» «زكاة الفطر».. خناقة قبل العيد: "فلوس ولا زبيب"
» بالتفاصيل.. كشف حقيقة سفاح السويس
» صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب
» تفاصيل عثور فتاة على والدها مذبوحًا داخل شقته
» بالفيديو.. ليفربول يهزم واتفورد بثلاثية
» وفاة طالب داخل مدرسة بأسيوط
» مسح طبي لـ10 ملايين مواطن بالمرحلة الأولى لـ« مليون صحة»
» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام واتفورد
» إنشاء محطتي كهرباء بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه بمدينة السادات

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها