» بالتفاصيل.. كشف حقيقة سفاح السويس

24 نوفمبر 2018 - 07:36 م

قرر خالد أدهم مدير نيابة الطفل بإشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس، إخلاء سبيل طفلة 17 عامًا، «مراهقة»، بضمان إقامتها بعد أن وجهت لها النيابة تهمة إزعاج السلطات وإحراز سلاح أبيض.

كما أمرت النيابة بإخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ومديرية التضامن الاجتماعي لإعداد تقرير عن حالة الطفلة من جميع الأوجه واتخاذ اللازم قانونًا.

وتبين أن الفتاة حاصلة على الشهادة الإعدادية ولم تكمل تعليمها، ومثلت المتهمة «م.ع» 17 سنة أمام النيابة واعترفت خلال التحقيقات بأنها اتصلت بوالدتها في تمام الثامنة من مساء الجمعة، تطلب منها الذهاب إلى فرح صديقتها بعد أن ألغى المركز الثقافي التدريب الخاص بها وبزملائها لكن الأم اعترضت وطالبتها بالعودة إلى المنزل، وأنهت المكالمة، لكن المراهقة لم تمتثل لأوامر والدتها وذهبت للفرح حتى تأخرت ليلًا.

وأضافت الطفلة «المراهقة» المتهمة في التحقيقات قائلة: «استغليت الكلام المثار في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود شخص مجهول أصاب بعض الفتيات فلاحت لدي فكرة أن أشتري موسًا من محل وأصيب نفسي خاصة أن الساعة قد اقتربت على الحادية عشر إلا ربع، وبالفعل أصبت ذراعي الأيسر بالقرب من بيتي، وأخذت اصرخ وأحدث الناس أن شخصًا يستقل دراجة بخارية أصابني وجري وذهبت للمنزل وأخبرت أمي وشقيقي بذلك الادعاء فأخذني أخي واصطحبني لقسم شرطة السويس، بعد أن أحضرنا تقريرًا طبيًا إلا أن تمكنوا من كشف ادعائي لأخبرهم بالحقيقة كاملة».

كانت مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت مصطلح «سفاح السويس» بعد انتشار الشائعات على إثر حديث فتاتين على «جروبات بالفيس بوك»بقيام مجهول بإصابتهما، وسط مخاوف السيدات والفتيات من النزول إلى الشارع، ما دفع الأمن بمطالبتهما بعمل محضر رسمي، وأحيل إلى نيابة فيصل والجناين.

وأمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة كما تلقت نيابة الأربعين برئاسة أحمد مصطفي رئيس النيابة الجزئية بلاغ من سيدة بأن شاب مجهول دفعها على الأرض بالشارع.

كما ذكرت طالبه ثانوية عامه في تحقيقات نيابة السويس التي باشراها محمد المعداوي وكيل النيابة بإشراف محمد الفيشاوي رئيس النيابة الجزئية قيام شاب بضربها بسلاح أبيض، وأمرت النيابات العامة الثلاثة بإشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس في البلاغات الأربعة بتحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أنه منذ إثارة أقاويل مطاردة مجهول لبعض الفتيات بالسويس لم تتلق نيابات السويس سوي 4 بلاغات رسمية فقط لثلاثة طالبات وسيدة.