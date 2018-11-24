» «زكاة الفطر».. خناقة قبل العيد: "فلوس ولا زبيب"

24 نوفمبر 2018 - 07:42 م

تأتى زكاة الفطر كقضية ثالثة كل عام كأنه أول عام من حيث الجدل الفقهى فى طريقة الإخراج هل هى "الحبوب" أم القيمة "الفلوس"؟

وكالمعتاد فإن شيوخ الدعوة السلفية والكثير من أعضائها يرون وجوب العين "الحبوب"، ولا يجوز إخراج القيمة.

بينما كان للجماعة الإسلامية رأى آخر، حيث أكد رئيس مجلس شورى الجماعة فى فتوى مطولة على حسابه على "فيس بوك" أنه يجب علينا أن نوفر معاركنا إلى الممتنعين عن الزكاة وندع من يخرجونها ولو على غير مذهبنا.

وأضاف حافظ: "وحبذا لو وجهنا الجهد المبذول فى الخلاف حول مسألة اختلف فيها العلماء على مر العصور ولم يحسموها فى دعوة أولئك الذين لا يدفعون الزكاة حبوباً ولا قيمة".

وأكد أنها مسألة خلافية قديمة قدم الفقه اختلف فيها سلف الأمة منذ مئات السنين وتنازعوا وتحاوروا ولم يتفقوا ورغم ذلك لم يبدّع أحدهم الآخر أو يتهمه باتباع الهوى وهجر السنة كما يفعل طلبة العلم وأنصاف المتعلمين من شبابنا هذه الأيام.

وأوضح أن سلفنا الصالح اعتاد أن يتعامل مع المسائل الاجتهادية الظنية بعقل متفتح مدرك أن المجال فيها يتسع لفهمى وفهمك والاختلاف حولها وارد وكل حسب ما أدرك وفهم من النصوص ولا مجال فيها للاتهام وسوء الظن، إنما اجتهادى فى نظرى صواب يحتمل الخطأ واجتهادك فى نظرى خطأ قد يصيب كما علمنا الشافعي.

وتابع قائلا: فمن كان من أهل الاجتهاد واجتهد فهو مأجور أصاب أو أخطأ كما بين الحديث ومن كان من أهل التقليد –وهم أكثر من يثير الضجيج حول هذه المسألة– فلكل أن يقلد من يثق بعلمه وفقهه من العلماء ولا تثريب عليه ولا اتهام.

وأوضح أن مصدر الخلاف هنا أن الزكاة فيها شق تعبدى باعتبارها ركناً من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه وشق معاملاتى باعتبارها تتعدى صاحبها بعموم أثرها فى المجتمع وباعتبار وجود علة منضبطة معقولة تصلح للقياس عليها.

وأشار إلى أن أمير المؤمنين فى الحديث وحامل لواء المحدثين الإمام البخارى والذى نقل النووى عن ابن رشيد -تعليقاً على رأيه فى إخراج القيمة- "أنه وافق الأحناف فى هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم اتباعاً للدليل".

واختتم حديثه قائلا: إن كلا القولين فى الفقه موجود وله وجهه ومذهب إخراج القيمة هو الأكثر انتشاراً الآن بين علماء الأمة لأنه مع وجود ما يدعمه من الفقه فيه مصلحة واضحة للفقير وليس من داع لتثريب أى من أصحاب المذهبين كل على الآخر فإن لكل مذهب منهما منطقا فقهيا مقبولا وللعلماء فيه نظر واعتبار.

سامح عبدالحميد، الداعية السلفى، وهو أحد المنتمين للدعوة السلفية بالإسكندرية، كان قد بث منشورا حمل عنوان: "الرد على دار الإفتاء فى قولها إن زكاة الفطر تصح إذا أخرجتها مالا"، حيث قال: "هذا الرأى ضعيف، والصواب أن تُخرج من الحبوب".

وأضاف: زكاة الفطر هى صاع من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز وغيره، وحدد النبى صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أنها صاع من طعام فيما رواه البخارى عن عبدالله بن عمر "فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير". إلى آخر الحديث، وقال أبو سعيد الخدرى: "كنا نخرجها فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام".

وأكد أن هذا فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ من المال، لأن النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول، ومذهب مالك والشافعى وأحمد أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر "قيمة".

من جانبه، قال عبدالعزيز النجار، مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إن الأصل فى إخراج الزكاة يكون بالحبوب أو التمر أو الشعير ولكن متغيرات الحياة والمستجدات الآن تعضد وتقوى الرأى الذى أجاز إخراج القيمة "نقودا".

وأضاف أن إخراج الزكاة فى صورة نقود فيه إجبار لخاطر الفقير وخاطر أسرته، خاصة أن التبادل السلعى تلاشى تماما ولا يوجد له أثر.

وتساءل: سيأخذ ليلة العيد تمرا أو زبيبا أو شعيرا كيف تتحقق الحكمة من تشريع الزكاة وإخراجها وماذا يفعل الفقير بالشعير فى ليلة العيد فإن أبناءه يحتاجون إلى ملابس جديدة كباقى أولاد المسلمين من غير المستحقين للزكاة.