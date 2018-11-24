لا دخل لنا بإقرار تونس «مساواة المرأة بالرجل» في الميراث

24 نوفمبر 2018 - 07:45 م

صدق مجلس الوزراء في تونس خلال اجتماعه برئاسة الباجى قايد السبسى، أمس، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

وقال السبسي إن "تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون"، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي".

وكان القانون قد أثار جدلاً واسعًا عند حديث الرئيس التونسي عنه في أغسطس الماضي، وامتد الجدل إلى مصر وسط مطالبات بالمساواة بين الرجل والميراث في مصر، الأمر الذي أثار اعتراضات كونه يصطدم بالشريعة الإسلامية.

إذ دعا الإعلامي محمد الباز آنذاك، أعضاء مجلس النواب تقديم مشروع قانون يساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، موضحًا أن المرأة في مصر على مشارف أن تكون رئيسة للوزراء، وليس ببعيد أن تكون رئيسة جمهورية، متابعا: "وضع المرأة الآن مختلف حيث إنها تعمل وتساهم فى بناء المجتمع.. طيب ليه ميكنش عندنا القانون المساواة فى الميراث".

الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والأستاذ بجامعة الأزهر، قال إن كل دولة لها نظامها وقانونها الخاص، ومن ثم لابد من احترام سياسة الدول الأخرى، مضيفًا: "لا دخل لنا بما يحدث هناك".

غير أنه أوضح أن ذلك من منظور الشرع مخالف ولا يجوز على الإطلاق، لا سيما أن النصوص في القرآن والسنة حددت نصيب كل فرد بشكل واضح وصريح، كما أنها نصوص قطعية الثبوت لا لبس فيها.

وأضاف حمروش، لـ"المصريون"، أن "مثل هذه الدعوات والقوانين يستحيل تطبيقها، فضلًا عن أنها صعبة المنال، إضافة إلى أن الأزهر الشريف وعلماءه لن يسمحوا بتمريرها، إذا ما دعا إليه الراغبين في ذلك".

فيما، انتقد فوزي فتى، عضو مجلس النواب، قانون المساواة بين الرجل والمرأة الذي صدق عليه الرئيس التونسي أمس، مشددًا على أن إن المواريث قوانين إلهية وليست وضعية، ومن ثم كان لا يجب أن تُمس أو أن يقر البرلمان التونسي أو يصدر "السبسي ما يخالفها".

وأضاف في تصريحات: "الست عندما تتساوى مع الرجل في الميراث سترث مرتين، مرة من الأب ومرة من الزوج".

وأوضح عضو مجلس النواب: «"ا حدث شيء محزن، ولا يجب المساواة بين الرجل والمرأة في الثوابت الإلهية، لكن يجب المساواة بينهما في العمل أو أي شيء آخر خلاف، وكل الأديان لا تقبله".

كان الرئيس التونسي قد شكّل في شهر أغسطس 2017 لجنة، سُمّيت لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.

وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في يونيو الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.

وقرّر رئيس البلاد إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى "ضرورة تعميق الحوار فيها".