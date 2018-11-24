  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:22 م
بحث متقدم
صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تألق «صلاح»؟

المولد النبوي

ثالوث "الفتنة" بين الإسلاميين.. «المولد.. الميلاد.. زكاة الفطر»

الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى

لا دخل لنا بإقرار تونس «مساواة المرأة بالرجل» في الميراث

مونديال 2022 بقطر

مواطنون من دول المقاطعة يتطوعون لتنظيم مونديال قطر

السعودية

بالصور.. مقتل مواطن «مصري» في السعودية

طلبة التعليم الأزهري

التعليم الأزهري.. إقبال «أجنبي».. وهروب «مصري»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

خطوة جريئة لـ"بن سلمان"

فياجرا نسائية

طرح أول «فياجرا نسائية» في مصر

خاشقجي

ابنتا "خاشقجي": هذا ما وجدناه في متعلقاته

الطلاق

إحصائية صادمة عن نسبة طلاق المصريين فى الساعة

«دينية البرلمان»:

لا دخل لنا بإقرار تونس «مساواة المرأة بالرجل» في الميراث

آخر الأخبار

الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى
الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى

حسن علام

أخبار متعلقة
#

علماء فلك يكشفون مفاجأة عن "الكوكب التاسع"

#

"إليسا" مهاجمة لبنان: نعيش زمن "الحزن المهترئ"

#

إليسا تدلي برأيها عن مساواة المرأة في الميراث

#

مشادة بين إعلامية تونسية وعالم أزهري لهذا السبب

البرلمان

السبسى

تونس

الميراث المساواة بين الرجل والمرأة

صدق مجلس الوزراء في تونس خلال اجتماعه برئاسة الباجى قايد السبسى، أمس، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

وقال السبسي إن "تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون"، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي".

وكان القانون قد أثار جدلاً واسعًا عند حديث الرئيس التونسي عنه في أغسطس الماضي، وامتد الجدل إلى مصر وسط مطالبات بالمساواة بين الرجل والميراث في مصر، الأمر الذي أثار اعتراضات كونه يصطدم بالشريعة الإسلامية.

إذ دعا الإعلامي محمد الباز آنذاك، أعضاء مجلس النواب تقديم مشروع قانون يساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، موضحًا أن المرأة في مصر على مشارف أن تكون رئيسة للوزراء، وليس ببعيد أن تكون رئيسة جمهورية، متابعا: "وضع المرأة الآن مختلف حيث إنها تعمل وتساهم فى بناء المجتمع.. طيب ليه ميكنش عندنا القانون المساواة فى الميراث".

الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والأستاذ بجامعة الأزهر، قال إن كل دولة لها نظامها وقانونها الخاص، ومن ثم لابد من احترام سياسة الدول الأخرى، مضيفًا: "لا دخل لنا بما يحدث هناك".

غير أنه أوضح أن ذلك من منظور الشرع مخالف ولا يجوز على الإطلاق، لا سيما أن النصوص في القرآن والسنة حددت نصيب كل فرد بشكل واضح وصريح، كما أنها نصوص قطعية الثبوت لا لبس فيها.

وأضاف حمروش، لـ"المصريون"، أن "مثل هذه الدعوات والقوانين يستحيل تطبيقها، فضلًا عن أنها صعبة المنال، إضافة إلى أن الأزهر الشريف وعلماءه لن يسمحوا بتمريرها، إذا ما دعا إليه الراغبين في ذلك".

فيما، انتقد فوزي فتى، عضو مجلس النواب، قانون المساواة بين الرجل والمرأة الذي صدق عليه الرئيس التونسي أمس، مشددًا على أن إن المواريث قوانين إلهية وليست وضعية، ومن ثم كان لا يجب أن تُمس أو أن يقر البرلمان التونسي أو يصدر "السبسي ما يخالفها".

وأضاف في تصريحات: "الست عندما تتساوى مع الرجل في الميراث سترث مرتين، مرة من الأب ومرة من الزوج".

وأوضح عضو مجلس النواب: «"ا حدث شيء محزن، ولا يجب المساواة بين الرجل والمرأة في الثوابت الإلهية، لكن يجب المساواة بينهما في العمل أو أي شيء آخر خلاف، وكل الأديان لا تقبله".

كان الرئيس التونسي قد شكّل في شهر أغسطس 2017 لجنة، سُمّيت لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.

وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في يونيو الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.

وقرّر رئيس البلاد إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى "ضرورة تعميق الحوار فيها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. «شيكابالا» يسجل هدفه الأول في الدوري اليوناني
» مقتل جندي أمريكي في أفغانستان
» «زكاة الفطر».. خناقة قبل العيد: "فلوس ولا زبيب"
» بالتفاصيل.. كشف حقيقة سفاح السويس
» صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب
» تفاصيل عثور فتاة على والدها مذبوحًا داخل شقته
» بالفيديو.. ليفربول يهزم واتفورد بثلاثية
» وفاة طالب داخل مدرسة بأسيوط
» مسح طبي لـ10 ملايين مواطن بالمرحلة الأولى لـ« مليون صحة»
» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام واتفورد
» إنشاء محطتي كهرباء بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه بمدينة السادات

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها