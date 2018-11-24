» مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

24 نوفمبر 2018 - 07:52 م

قتل جندي أمريكي، عضو ببعثة حلف شمال الأطلسي المعروفة باسم قوة "الدعم الحازم"، اليوم السبت، في أفغانستان.

وقالت بعثة الأطلسي، في بيان، إنه بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية "سيتم حجب اسم عضو البعثة الذي تم قتله أثناء وجوده في الخدمة، حتى مرور 24 ساعة (على الواقعة) وإبلاغ أقاربه".

ولم تنشر بعثة الأطلسي أية تفاصيل أخرى حول الجندي وظروف مقتله.

وتأتي الحادثة في أعقاب موجة من الهجمات "من الداخل"، استهدفت القوات الأجنبية المكلفة بتدريب ومساعدة الجيش الأفغاني.

وتطلق القوات الأمريكية على الهجمات التي يشنّها جنود أو شرطيون أفغان على العسكريين الأمريكيين اسم "هجمات من الداخل".

وفي 3 نوفمبر الجاري، قتل جندي أمريكي، وأصيب آخر، في "هجوم من الداخل" على ما يبدو، بالعاصمة كابل، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

ويقود حلف شمال الأطلسي مهمة "الدعم الحازم" غير القتالية في أفغانستان منذ يناير 2015، بهدف تدريب القوات الأفغانية، ومساعدتها وتقديم المشورة لها، للقيام بمهامها.

ورسميًا، بدأ تدخل "الناتو" في أفغانستان، في 20 ديسمبر 2001، عبر تشكيل قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن بأفغانستان (إيساف) المكونة من 49 دولة، بموجب قرار أممي رقم 1386.

وعلى صعيد آخر، لقي جنديان أفغانيان مصرعهما، السبت، إثر احتراق طائرتهما أثناء محاولة للهبوط الاضطراري.

وقال غافور أحمد جواد، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إنّ الطائرة احترقت بعد تنفيذ الجنديين محاولة للهبوط الاضطراري بولاية قندهار (جنوب) على خلفية تعرض الطائرة لعطل فني.

غيّر أن حركة "طالبان" قالت إنها أسقطت الطائرة، نافية بذلك تصريحات الجيش الأفغاني.

وأفاد المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، عبر "تويتر" بأنّ "20 جنديا لقوا مصرعهم إثر تمكن الحركة من إسقاط الطائرة".

والجمعة، قتل 27 جنديا أفغانيا في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف مسجدا تابعا للجيش الأفغاني داخل إحدى القواعد العسكرية في إقليم خوست، شرقي البلاد.

وقال التنظيم، في بيان، إن الهجوم نفذه انتحاري قام بتفجير سترة ناسفة وسط الجنود، دون أن يشير البيان أن التفجير وقع داخل مسجد قاعدة عسكرية.