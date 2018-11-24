ضبط المتهم بسرقة سوبر ماركت أكتوبر

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سرقة

ضبط

الامن العام

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمتاجر.

البداية بورود بلاغين لقسم شرطة أول أكتوبر، الأول من مدير فرع سلسلة إحدى محلات سوبر ماركت، كائن بالحي الثالث، باكتشافه كسر خزينة الفرع وسرقة مبلغ مالي 380 ألف جنيه، والعثور على 2 أنبوبة أكسجين، والأدوات المستخدمة في الكسر، والثاني من مدير فرع آخر لذات المحلات كائن بالحي الخامس دائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، باكتشافه سرقة مبلغ مالي 33 ألف جنيه، من داخل الخزينة الخاصة بالمحل عن طريق كسر باب الخزينة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعتين وهو «رضا. س. ع» 47 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة، سبق اتهامه في 40 قضية سرقات مساكن ومتاجر.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته «طبنجة عيار 9مم، و50 طلقة نارية من ذات العيار».

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعتين باستخدام الأدوات المعثور عليها بمحل الواقعة الأولى، وبتطوير مناقشته اعترف بسرقة السلاح المضبوط بحوزته، ومشغولات ذهبية من شقة  ربة منزل، كائنة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وأرشد عن مبلغ مالي «31500 جنيه»، بمسكنه من المبلغ المستولى عليه في الواقعة الأولى، وإنفاقه بقية المبالغ على متطلباته الشخصية، وشراء مشغولات ذهبية لزوجته «أرشد عنها».

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.


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