ثالوث "الفتنة" بين الإسلاميين.. «المولد.. الميلاد.. زكاة الفطر»

24 نوفمبر 2018 - 08:05 م

جهاديون: الحلوى حلال.. سلفيون: "زى كل سنة".. ودار الإفتاء تشرح الضوابط



يبدو أنها باتت من لوازم ذكرى المولد النبوي، لا بد من جدل وتنظير حول طريقة الاحتفال بالمولد النبوى، وهل حلوى المولد من المباحات أم من البدع، سؤال مطروح كل عام، وصار يأخذ مساحة جدلية أكبر من التذكير بمولد الرسول الكريم، الذى هو أصل الحدث.

يتكرر الأمر أيضا قبل عيد الفطر حول إخراج الزكاة، ويأخذ الجدل والتنظير مداه، وينسى الناس الاحتفالات بالعيد، وينشغل الصائمون هل نسير مع فتاوى إخراج "العين" – الأرز والزبيب والدقيق- ونحوه، أم يخرجون "القيمة" فى صورة النقود؟

ويبقى الموسم الثالث فى الجدل، هو الاحتفال بمولد السيد المسيح –عليه السلام- وتتفجر القضية، هل يجوز تهنئة المسيحيين فى عيد الميلاد؟ وتخرج الفتاوى بين الحل والحرمة، ليصبح العام محصورا بين ثلاث قضايا كل مرة هى أول مرة "مولد الرسول الكريم.. ميلاد المسيح.. زكاة الفطر بالعين أم بالقيمة؟".





«زكاة الفطر».. خناقة قبل العيد: "فلوس ولا زبيب"