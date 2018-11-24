الحبس 3 أشهر لـ4 أشخاص شوهوا اثنين من جيرانهم

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 4 أشخاص قاموا بإصابة زوجة جارهم وجارهم الآخر بعاهات مستديمة إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بالحبس 3 أشهر، فيما برأت المحكمة 4 متهمين آخرين في ذات القضية من التهم المنسوبة إليهم.

صدر الحكم ،مساء اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم، 2489 لسنة 2015 جنايات صان الحجر، المقيدة رقم 1937 لسنة 2015 كلي شمال الزقازيق، ليوم 24 إأبريل سنة 2015، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "صان الحجر" المركزي، بوصول "عظيمة عبدالوهاب عبدالعاطي" ربة منزل، مقيمة بقرية "أبو الهول" التابعة لمركز صان الحجر، مصابة بعاهة مستديمة تمثلت في إصابتها بكسر ملتحم بالسلامية الوسطى للإصبع الأوسط باليد اليمنى، نتج عنه إعاقتها في نهاية ثني حركة المفصل السلامي البعيد للإصبع، والتي تقدر نسبتها بـ 2%، و"حسن إبراهيم سلام" 33 سنة، فلاح، مقيم بمركز صان الحجر، مصاب بعاهة مستديمة تمثلت في قطع كامل بالعصب الأوسط والعصب الزندي، والتي تقدر نسبتها بـ 5%، إثر إصابته بسلاح أبيض "مطواة".

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "حسن إ س" 22 سنة، فلاح، مقيم بقرية "أبو الهول" صان الحجر، وأشقائه "السعيد" و"محمد" و"مجدي"، ونجلي الأخير "محمد" و"إسلام"، ونجل الثالث "محمد"، و"عصام ع م" 27 سنة، عامل زراعي، مقيم بقرية "أبو الهول" بصان الحجر، وشقيقه "محمود"، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين وزوج المجني عليها، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المتهمين على المجني عليها وأحدثوا إصابتها بعدما ضربوها بعصا وشومة، فيما أصاب المتهمان السابع والثامن المجني عليه الثاني بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما، وبالعرض على النيابة العامة، قررت النيابة إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والسابع بالحبس 3 اشهر، وبراءة باقي المتهمين.


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