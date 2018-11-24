» «الأرصاد»: لم ندخل فصل الشتاء رسميًا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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قال وحيد سعودي، خبير أرصاد جوية، إن البلاد لم تدخل فصل الشتاء رسميًا، ويتبقى على بدايته شهر و40 يومًا، موضحًا أن كل فصل في السنة يتكون من 3 أشهر.

وعن حالة الطقس، أشار "سعودي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أن فرص سقوط الأمطار تنحصر فقط على السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء.

ولفت إلى أن القاهرة تخلو تماما من فرص سقوط الأمطار، بل هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتعود إلى معدلها الطبيعي حيث ستصل درجة الحرارة إلى 25 درجة، وتعد محافظات الصعيد هى الأفضل في درجات الحرارة، محذرًا من وجود شبورة مائية على الطرق السريعة.



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