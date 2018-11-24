» «راموس» وراء إشارة «صلاح» أمام واتفورد

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بعد «صلاح».. صدمة جديدة لليفربول قبل استئناف «البريميرليج»

المصريون

ليفربول

صلاح

راموس

سلطت صحيفة «ميرور» البريطانية الضوء على الطريقة التي احتفل بها محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بهدفه في مباراة فريقه أمام واتفورد، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة «البريميرليج».

وخلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة، سجل محمد صلاح الهدف الأول في اللقاء، قبل أن يضيف الثنائي ألكسندر أرنولد وروبرتو فيرمينو الهدفين الثاني والثالث.

الصحيفة البريطانية لفتت إلى طريقة احتفال محمد صلاح في المباراة، حيث وجدت شبهًا كبيرًا بينها وبين طريقة احتفال قائد ريال مدريد المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

وهنالك حرب بين سيرجيو راموس ونجوم ليفربول منذ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بسبب تسبب اللاعب الإسباني بإصابة محمد صلاح في الشوط الأول.

وهنالك تصريحات متبادلة بين راموس وعدد من لاعبي ليفربول مثل ديان لوفرين وفيرجيل فان دايك والمدرب يورجن كلوب.

وقد تكون السخرية إشارة إلى التسريبات التي كشفت عن عدم خضوعه لفحوصات المنشطات.

بينما ذهب الرأي الأخر إلى أن السبب وراء إشارة صلاح هو احتفاله بالهدف بالهدف السادس الشخصي في واتفورد خلال 3 مباريات خاضها بقميص ليفربول ضد واتفورد.

ويعد هذا الهدف هو السادس لصلاح في مرمى واتفورد، والثاني له على ملعب «لندن الأوليمبي»، بالإضافة إلى 4 أهداف سجلها على ملعب «آنفيلد» في لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي.


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