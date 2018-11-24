الطب الشرعى في مقتل أسقف أبو مقار: الدماء بأداة الجريمة تعود للضحية

24 نوفمبر 2018 - 09:23 م

أجّلت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشار شريف عبدالوارث فارس والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، محاكمة المتهمين فى قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار، إلى 22 ديسمبر المقبل لاستخراج شهادة تحركات المجنى عليه عن شهرى يونيو ويوليو، وسماع مرافعة الدفاع والنيابة، وذلك فى القضية المتهم فيها وائل سعد تواضروس، «الراهب أشعياء المقارى سابقاً»، وريمون رسمى منصور، «الراهب فلتاؤس المقارى سابقاً».

وصرح القاضى، لـ«مارينا رسمى»، شقيقة المتهم الثانى «فلتاؤس»، بلقاء الأخير فى قاعة المحكمة، حيث انتابتهما حالة من البكاء الشديد.

وأنكر «فلتاؤس» إلقاءه بنفسه من الطابق الرابع من أعلى مبنى العيادة الطبية، وقال إنه بعد أن قطع شرايينه تأثراً بإصابته بضغوط نفسية شديدة، ندم على هذا التصرف، وذهب إلى مبنى العيادات للعلاج، ولكنه شعر بدوار فسقط من أعلى المبنى.

وواجهت هيئة المحكمة «فلتاؤس» بقولها إنه كان يوجد 50 شخصاً فى جروب الرهبان المناهض لإدارة الدير، فلماذا لم ينتحروا؟، فرد: «زينون المقارى»، فأجابت المحكمة: «3 من 50 راهباً».

كما واجهت المحكمة المتهم بأنه غيّر أقواله فى التحقيقات من أن إصابته جاءت نتيجة اعتداء أحد الأشخاص عليه إلى الانتحار، فأجاب بأن أحد الأشخاص حاول الاعتداء عليه داخل الدير لسرقة «مِعزتين» كان يقوم بتربيتهما داخل الدير.

ونفى المتهم الأول، وائل سعد تواضروس، اعترافاته فى النيابة واعترافاته على الراهب فلتاؤس المقارى باشتراكه معه فى الجريمة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور ياسر بركات، رئيس مصلحة الطب الشرعى بدمنهور، والذى ناقشته فى تقرير الطب الشرعى الذى ذكر أن إصابات المجنى عليه «رضية قطعية»، بينما قالت الدكتورة نجوى صالح، رئيس مصلحة الطب الشرعى بقطاع طنطا، والتى استمعت المحكمة إلى شهادتها، الشهر الماضى، إن الجرح «رضى» وليس قطعياً، فأجاب بأن الإصابة فى الأصل رضية، ونتجت عنها جروح قطعية، وأن الأداة المضبوطة المحرزة فى القضية يمكن أن تحدث الإصابات المذكورة بالمجنى عليه، وأن الجزء المدبب منها يمكن أن يُحدث الجروح القطعية، وأن تقرير المعمل المركزى أثبت أن الإصابة يمكن أن تحدث من الأداة المحرزة فى القضية.

وأضاف «الطبيب الشرعى» إن الإصابة فى اليد اليسرى للمتهم الأول يمكن أن تحدث بسبب استخدامه الأداة المُحرزة، ولا يوجد فنياً ما ينفى إمكانية إصابة المتهم الأول نتيجة استخدام طرف الماسورة المدبب، وأن الإصابات متعددة فى جسم المجنى عليه، فلا يمكن تحديد عدد الضربات التى أدت إلى حدوثها.

وأكد الطبيب الشرعى أنه تم الحصول على مسحة من الأداة التى تم تحريزها، وثبت وجود آثار دماء مطابقة لدماء المجنى عليه بعد إجراء التحاليل بالمعامل، وهو ما يعنى أنها الأداة المستخدمة فى الجريمة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الراهب شنودة المقارى، شاهد النفى فى القضية، والذى يقيم مع المتهم الأول فى الطابق نفسه بسكن الرهبان «القلاية»، والذى أكد أن سكنه يبعد مسافة متر ونصف المتر عن سكن وائل سعد تواضروس، وقال إنه سمع صوت باب سكن الأخير يُفتح حوالى الساعة الرابعة إلا الربع فجراً، ثم شاهده بعد ربع الساعة فى الكنيسة.

وأوضح «شنودة» أن الأسقف كان متواجداً خارج البلاد فى أستراليا، خلال الفترة من أواخر يونيو حتى أوائل يوليو، ولكن لا يعرف الموعد بالتحديد.

ورد الشاهد على سؤال ميشيل حليم، محامى المتهم الثانى، عما إذا كان يعلم بوجود حادثى تسلل إلى داخل الدير يومى 30 أكتوبر و14 نوفمبر بعد الحادث؟، فأجاب بـ«نعم».

وأكد «شنودة» أنه كان متواجداً أثناء حضور لجنة الرهبنة، برئاسة الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، حيث تم تجريد الراهب بعدها، وتكليفه باستضافة المتهم الأول فى مسكنه، والسهر عليه حتى الصباح، خوفاً عليه من نفسه.

وأضاف «شنودة» أنه كانت توجد بعض الخلافات بين المجنى عليه والمتهم الأول لعدم التزام الأخير بنظام الدير مثل استقبال ضيوف فى المضيفة والخروج خارج الدير، وكلها عبارة عن خرق للنظام وليست جرائم، وأن علاقة المجنى عليه والمتهم الثانى طيبة، وكان «فلتاؤس» يؤلف كتباً، والمجنى عليه يراجعها، لأن الأول لا يستطيع نشر كتب إلا بتصريح من الأنبا إبيفانيوس. وأشار «شنودة» إلى أنه أحد الموقِّعين على المذكرة التى طالبت ببقاء المتهم الأول فى الدير، بعد قرار نقله إلى دير الزيتونة، وأن الذى نقل المذكرة إلى البابا هو المجنى عليه.

ووصف «شنودة» الخلافات بين تلامذة الأب متى المسكين والرهبان الجدد فى الدير بأنها «خلافات لا تُذكر». وسأل فلتاؤس المقارى، الشاهد، حول جواز إقامة مذبح «كنيسة صغيرة» داخل الدير، فأجاب الشاهد بأن الأمر يجوز بعد موافقة رئيس الدير، ورد المتهم بأنه حصل على إذن من رئيس الدير قبل «إبيفانيوس»، وتوقف بعدما أمره «إبيفانيوس» بوقف الصلاة فيها.