رد مصري على الحكم الأوروبي بشأن «أموال مبارك»

24 نوفمبر 2018 - 09:31 م

رفض أعضاء "لجنة المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال"، التعليق على تأييد محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورج، لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و6 آخرين من رموز نظامه السابقين، لمدة عام 2019/2020.

وبرر أعضاء اللجنة الذي سعت "المصريون" إلى التواصل معهم، رفضهم للإفصاح عن خطواتهم المرتقبة بأن "الطرف الأخر بمجرد علمه بأية خطوات جديدة تسعى اللجنة للقيام بها، يقوم على الفور بإجراءات مضادة".

وقالت المحكمة أثناء نظر دعوى رفعتها سوزان ثابت، زوجة الرئيس الأسبق ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، إن "قرار تجميد مجلس الاتحاد الأوروبي للأصول المالية لأسرة مبارك بتهمة سوء استخدام أموال الدولة المصرية، ما زال نافذًا".

كان مجلس الاتحاد الأوروبي، قرر تجميد أموال أسرة مبارك في أوروبا على خلفية الثورة في مصر عام 2011.

وتقدمت أسرة مبارك بطلب إلى محكمة لوكسمبورج بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.

وأوضحت المحكمة أنه "حتى بافتراض أن الوضع في مصر قد تطور أخيرًا بشكل ما أو بآخر، فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي الخاص بتجميد أموال أسرة مبارك".

المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، قال إن "قرار محكمة العدل الأوروبي، يعني أن الطعن الذي تقدمت به أسرة مبارك باطل وغير مقبول، وبناءً عليه اتخذت قرارها برفض الطعن المقدم منها".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف الجمل، أن "الدولة عليها إعداد قانون يتيح الطعن على قرار التجميد وإلغاءه، وذلك إذا كانت جادة في استرداد تلك الأموال في أسرع وقت".

وعن أسباب عدم قيام الدولة بهذا الإجراءات، على الرغم من مضي نحو 8 سنوات، أشار إلى أنه ليس لديه معلومات حول ذلك، متابعًا: "لا أستطيع أن أقدر الموقف لكن ربما توجد أسباب تسببت في عدم المساس بقرار التجميد".

فيما قال المحامي علي أيوب، رئيس مركز "بن ايوب"، إن "القرار جاء بعد تقديم مستندات جديدة من الحكومة المصرية تفيد بإدانة الرئيس الأسبق"، غير أنه وصف الإجراءات المصرية في القضية بـ "البطيئة".

وأوضح لـ "المصريون"، أن "استرداد الأموال، يعتبر من اختصاص مكتب التعاون الدولي للنائب العام، وكذلك جهاز الكسب غير المشروع بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى"، مطالبًا تلك الجهات بتكثيف جهودها؛ حتى تتمكن الدولة من استعادة هذه الأموال.

من جانبه، أشار المحامي أيمن محفوظ، إلى أن "القرار، جاء في إطار عدم اقتناع المحكمة الأوربية، بالأدلة والمستندات التي تقدم بها دفاع مبارك؛ لإثبات مشروعية هذه الأموال، أو نتيجة عدم تقديم ما يفيد بأن هناك تصالح بين الدولة وأصحاب هذه الأموال، إذا كان هناك تصالح بالفعل".

ومثّل أسرة مبارك 4 من المحامين الأوروبيين، الذين دفعوا في مذكرة الدفاع بأن "المادتين الأولى والثانية التي جاءت في القرار الأوروبي غير قابلة للتطبيق، وبالتالي لابد من إلغاء القرار رقم 411 الصادر في عام 2016".

وأضاف محفوظ لـ "المصريون"، أن "التجميد للأموال له طبيعة خاصة، وهو حظر التعامل علي تلك الأموال من أصحابها أو من الدولة الطالبة لردها".

وتابع: "بمعنى، وضع وصاية دوله الأموال علي الودائع في بنوك دوله الأموال؛ حتى يستقر الوضع القانوني لأصحاب الأموال".

ووصف محفوظ، الخطوة المصرية بأنها "رائعة على أمل استعادة تلك الأموال للخزينة المصرية، وذلك من خلال إعطاء مصر مساحة من الوقت لاستصدار أحكام قضائية باتة ونهائية نحو إثبات أنها متحصلة من عمل غير مشروع أو تقديم مستندات جدية لإثبات ذلك، وغلق كل الأبواب نحو سد كل الألاعيب القانونية لأصحاب تلك الأموال لاستردادهم إياها".

واعتبر المحامي ، أن "الحكم يُعد انتصارًا لسياسة مصر الخارجية".

وكان مجلس الاتحاد السويسري ألغى في ديسمبر الماضي، قرار تجميد أموال الرئيس الأسبق مبارك، بينما مدد تجميد أموال كلاً من الرئيس التونسي، بن علي، والرئيس الأوكراني، فيكتور يانكوفيتش.

وقال المجلس الاتحادي، في بيان له، إن الهدف من القرارات تدعيم التعاون القضائي مع تلك الدول، مضيفًا أنه اتخذ في حسبانه، قرار إغلاق التعاون القضائي بين مصر وسويسرا في رفع التجميد عن أموال مبارك في الحال، ما يعني هذا أن رفع التجميد أصبح ساريًا منذ الآن.

وأشارت إلى أنه كان قد اتخذ إجراءات كرد فعل علي الثورات التي حدثت في عدد من الدول العربية في عام 2011، بإصدار قرارات منع التصرف وتجميد لأصول الرؤساء المبعدين، زين العابدين بن علي، وحسني مبارك، واتخذ إجراءات مماثلة لاحقًا في فبراير 2014، بعد إبعاد يانكوفيتش عن السلطة في أوكرانيا.

وأوضح أنه بالنسبة لمصر، فإن حجم الأموال المبدئي للأموال المنهوبة من مصر في عام 2011 كان 700 مليون دولار أمريكي، وتم تخفيض تلك الأموال لاحقًا إلي 430 مليون فرنك سويسري فقط، مع إبعاد أسماء عن قائمة التجميد بطلب من الحكومة المصرية، والتي أنهت في الوقت الحالي اتفاقية مصالحة.