» عبد الحفيظ يُغرم قائد الأهلي

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المصريون

الاهلى

عبد الحفيظ

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على حسام عاشور قائد الفريق الأول الأحمر بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة الفريق السابقة أمام الوصل.

وأظهرت عدسات التلفزيون قيام عاشور بدفع حكم مباراة الفريق السابقة أمام الوصل الإماراتي عقب نهاية اللقاء، بشكل غير لائق.

وأضاف عبد الحفيظ بانه سيتم توقيع عقوبة على مؤمن زكريا لاعب الفريق بسبب غيابه عن المران الجماعي اليوم السبت، على الرغم من حصوله على إذن اليوم، لأنه يجب أن يأخذ الإذن قبلها.


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