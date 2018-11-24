» بعد اعتماده رسميًا.. ننشر جدول امتحانات «أولى ثانوي»

24 نوفمبر 2018 - 09:34 م

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان الصف الأول الثانوي.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن هذا الجدول يختص بالمواد الأساسية فقط، أما فيما يتعلق بالمواد غير الأساسية، فتتولى المديرية عقد الامتحانات الخاصة بها كالمعتاد بالأعوام السابقة، مضيفًا أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ليس الجدول المعتمد وليس له أساس من الصحة.

وأضاف حجازي في بيان اليوم السبت، أنه تم إرسال خطابات لكافة المديريات التعليمية بشأن عمل التجهيزات اللازمة لعقد الامتحان، موجهاً بتشكيل لجنة على مستوى كل مديرية لاستلام الامتحانات من المركز القومي للامتحانات.

وبدأ تطبيق نظام الثانوية التراكمية، اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2018 /2019، إذ يؤدي الطلاب 4 امتحانات خلال العام، اثنان منهما نهاية الفصل الدراسي الأول، وآخران في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويحتسب للطالب درجات أعلى امتحان بكل فصل دراسي.

ويعد الامتحان المقرر عقده في 29 ديسمبر المقبل هو الامتحان الأول، يليه امتحان ثان يبدأ منتصف يناير المقبل وينتهي قبل إجازة نصف العام التي تبدأ في 26 يناير 2019.

وتتراوح أزمنة الإجابة بين 100 دقيقة و40 دقيقة، وتقيس الأسئلة مهارات الفهم والتحليل والمهارات العليا للتفكير.







