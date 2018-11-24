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توتنهام يقسو على تشيلسي بثلاثية

الرياضة

توتنهام وتشيلسي
توتنهام وتشيلسي

أمير سعد

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فاز فريق توتنهام على تشيلسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي المباراة جمعتهما على ملعب «ويمبلي»، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي.

احتاج توتنهام 8 دقائق فقط حتى يتقدم بالهدف الأول عبر رأسية ديلي آلي اثر عرضية من الدنماركي إريكسين من ركلة حرة مباشرة، وبعدها بـ8 دقائق أخرى سجل هاري كين الثاني لفريقه من تسديدة قبل منطقة الجزاء فى الدقيقة 16.

ويعد الهدف الذى سجله هاري كين هو الأول له من خارج منطقة الجزاتء هذا الموسم، كما أنه رقم 31 له على ملعب ويمبلي أكثر من أى لاعب آخر.

كذلك أصبح هاري كين وصيف هدافى ديربيات لندن برصيد 25 هدفا، بفارق 6 أهداف عن المتصدر النجم السابق تيدي شيرنجهام بـ32 هدف.

وفى الشوط الثاني وتحديدا فى الدقيقة 54 سجل الكوري الجنوبي هيونج مين سون، الهدف الثالث للسبيرز بعد مراوغة رائعة لدفاع البلوز، قبل أن يحرز الفرنسي البديل أوليفيه جيرو هدف حفظ ماء الوجه لتشيلسي فى الدقيقة 85.

وتعتبر الخسارة هى الأولى لتشيلسي هذا الموسم حيث كان الفريق الوحيد الذى لم يخسر فى كل البطولات.

بهذه النتيجة يخطف توتنهام المركز الثالث من تشيلسي ليصل إلى النقطة 30 ، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 28 نقطة فى المركز الرابع، فى الوقت الذى يحتل فيه مانشستر سيتي الصدارة برصيد 35 نقطة.

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