  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
الدكتور أحمد الطيب

أزهريون لـ«أبوحامد»: هجومك على «الإمام الأكبر» غير مقبول

التعليم الحكومي

جدل حول اقتطاع جزء من ميزانية الوزارات للتعليم

أرشيفية

رد مصري على الحكم الأوروبي بشأن «أموال مبارك»

الصيدلي المقتول

أسرة الصيدلي المقتول بالسعودية: القاتل ليس مُختلًا عقليًا

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

المهندس طارق الملا، وزير البترول

مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز

احذر هذه المخالفات أثناء أداء العمرة

لهذه الأسباب.. انخفاض إقبال المصريين على أداء عمرة المولد

صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تألق «صلاح»؟

المولد النبوي

ثالوث "الفتنة" بين الإسلاميين.. «المولد.. الميلاد.. زكاة الفطر»

الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى

لا دخل لنا بإقرار تونس «مساواة المرأة بالرجل» في الميراث

جدل حول اقتطاع جزء من ميزانية الوزارات للتعليم

آخر الأخبار

التعليم الحكومي
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

حقيقة إغلاق المتحف المصري بالتحرير

#

ماذا قال "تركي آل الشيخ" عن أنباء إصابته بـ"السرطان"؟

#

إقامة أول "زواج مثلي" داخل العائلة الملكية البريطانية

#

بالصور.. انهيار جزئي في منزل قديم خالِ من السكان بالمحلة

البرلمان

التربية والتعليم

تخصيص أموال

ميزانية الوزارات

طالب النائب مصطفى كمال حسين, بتخصيص جزء من ميزانية الوزارات لصالح العملية التعليمية, ما أثار ردود فعل رافضة، باعتبار أن وزارة التربية والتعليم لها ميزانيتها الخاصة بها، وأن كل وزارة توجد بها مشاكل, مطالبين الدولة بأن تجبر رجال الأعمال والفنانين ولاعبي كرة القدم على تخصيص جزء من أرباحهم للنهوض بالعملية التعليمية.

وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن "لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان, طالبت كثيرًا بالاعتماد على موارد الدولة في دعم التعليم، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الدعم الخارجي غير المضمون".

وأضاف في تصريحات له, أن اللجنة طالبت بأمرين خلال دور الانعقاد الماضي لحل الأزمة المالية للتعليم، الأولى تخصيص جزء من موازنة كل وزارة لصالح التعليم، والثانية عدم احتساب فوائد الديون المتراكمة على وزارة التعليم، مضيفًا أن أهمية منظومة التعليم تحتم علينا اتخاذ هذه الإجراءات الهامة، باعتبار أنها وزارة خدمية وليست إنتاجية.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت أن الحكومة تسعى لتأسيس صندوق وقف لتطوير التعليم برأسمال مليون 200 جنيه، بمساهمة بنك الاستثمار القومي، ووزارة الأوقاف، وأحد البنوك الأخرى.

وأضافت في تصريحات الأربعاء الماضي، أن وزارة الأوقاف تساهم في الصندوق بـ100 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها تستهدف زيادة رأسمال الصندوق إلى مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل، وأن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد ليتم صرفها على حل مشكلة كثافة الفصول ورفع كفاءة المدرسين ودعم الطلاب المتفوقين.

وقال النائب سمير البطيخي, عضو لجنة الصناعة بالبرلمان, إن "ما يطالب به النائب مجرد اقتراح, وكل وزارة لديها التزاماتها وتوجد بها عدة مشاكل".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "الدولة تبذل كل جهدها للنهوض بالتعليم والصحة, وهذا ما سنراه خلال الفترة القادمة", موضحًا أن "الرئيس السيسي دائمًا ما يتحدث عن التعليم وتطويره, ويتابع ذلك الملف شخصيًا".

وأشار إلى أن "الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر على الدولة فقط, فهناك رجال أعمال ومشاهير لا يتأخرون عن تقديم المساعدة, فعلى سبيل المثال تبرع رجل الأعمال نجيب ساويرس ببناء ألف مدرسة, كما ساهم اللاعب محمد صلاح في إنشاء معهد أزهري ببلدته, وكذا اللاعب أحمد حسن في المنيا", مطالبًا جميع المشاهير من فنانين وللاعبين بتدعيم الدولة ماديًا لصالح العملية التعليمية.

من جانبه قالت الدكتورة فاطمة تبارك، الخبيرة التربوية, إنها ترفض مطالبة النائب بتخصيص جزء من ميزانية كل وزارة, لأن "كل وزارة لها ميزانيتها الخاصة بها".

وأضافت لـ"المصريون"، أن "وزارة التربية والتعليم تحتاج بالفعل إلى ميزانية أكبر لمواجهة الكثافة الطلابية, وبناء فصول تستوعب عدد الطلاب المتزايد في كل عام, ولكن هناك طرقًا أخرى يمكن الحكومة أن تستعين بها, موضحة أنه يجب أن تطالب الدولة رجال الأعمال القادرين والفنانين الذين يحصلون على مبالغ خيالية دون تعب, وإجبارهم على تخصيص جزء من أرباحهم للنهوض بالعملية التعليمية".

وتابعت: "على سبيل المثال نجد سويسرا وهي أغنى دولة في العالم، التعليم لا يعتمد على الدولة فقط، بل يعتمد على مشاركة رجال الأعمال وغيرهم ممن يحصلون على مبالغ خيالية لصالح التعليم".

وأشارت إلى أن "هناك أشياء لو تم الاستغناء عنها في وزارة التعليم سوف توفر للتعليم مبالغ كبيرة, سبيل المثال في الإدارات التعليمية, والمديريات, والوزارة نفسها، العديد من المدرسين من ذوي الخبرة يعملون أعمالًا إدارية، في حين أن المدارس يوجد بها عجز في المدرسين، وتستعين الوزارة بمدرس بالعقد أو بالحصة".

ولفتت إلى أنه "يجب الاستغناء عن المدرسين الموجودين في الإدارات التعليمية والمديريات والوزارة وتوزيعهم على المدارس؛ حتى تقل نسبة العجز وتوفير رواتب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد
» بعد اعتماده رسميًا.. ننشر جدول امتحانات «أولى ثانوي»
» «راموس» وراء إشارة «صلاح» أمام واتفورد
» التعليم الأزهري.. إقبال «أجنبي».. وهروب «مصري»
» مقتل 3 أطفال وامرأتين في قصف لقوات الأسد
» "طوارئ" وتعطيل العمل بالعراق جراء السيول
» بالصور.. مقتل مواطن «مصري» في السعودية
» عبد الحفيظ يُغرم قائد الأهلي
» «الأرصاد»: لم ندخل فصل الشتاء رسميًا
» الهلال يسقط في «فخ» التعادل أمام الفيصلي
» نداء عاجل من السفارة السعودية بفرنسا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها