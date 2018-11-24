أزهريون لـ«أبوحامد»: هجومك على «الإمام الأكبر» غير مقبول

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الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

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الأزهر الشريف

أحمد الطيب

الخطاب الديني

الرئيس السيسي

أبو حامد

جدد النائب محمد أبو حامد، هجومه على الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، زاعمًا تلك المرة، أنه "يفتعل معركة وهمية لتشتيت المجتمع وأنه يسير على خطى جماعة الإخوان المسلمين".

ومن وقت لأخر، يشن أبوحامد، هجومًا على شيخ الأزهر ويدعي أنه يعرقل عملية تجديد الخطاب الديني، الذي يطالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقاد محاولة لإجراء تعديل على قانون الأزهر للحد من صلاحياته.

أبوحامد، انتقد أداء الآلاف من أنصار الطيب صلاة الجمعة أمس بساحته من مسقط رأسه بالأقصر دعمًا له، معتبرًا أنهم بذلك "يسيرون على خطى الإخوان"، حسب زعمه.

وكتب أبوحامد في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وأنصاره يفتعلون معركة وهمية افتراضية تحت مسمى الدفاع عن السنة لتشتيت المجتمع عن مطالبة الأزهر بأداء دوره في تطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف والإرهاب، مع الأسف سلوكيات لا تختلف عن طريقة جماعة الإخوان شيء محزن للغاية".

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم الذي شنه البعض على الطيب بعد خطابه الأخير في احتفالية المولد النبوي, الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي استنكر فيه حملة الهجوم على السنة النبوية، والمطالبة باستبعاد السنة جملة وتفصيلاً من دائرة التشريع والأحكام، والاعتماد على القرآن الكريم فحسب.

وخلال الخطاب، أوضح شيخ الأزهر، أن الدعوات المطالبة باستبعاد السنة النبوية جملةً وتفصيلًا باطلة ولا أساس لها، مؤكدًا أن السُّنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم في الإسلام.

وقال الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون، إن "موقف شيخ الأزهر من جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات التي تسير على خطاها معروف ومعلن للجميع، ومن ثم وصفه بأنه يسير على خطى تلك الجماعة غير صحيح ولا دليل عليه على الإطلاق".

وأضاف لـ "المصريون"، أنه "من الوارد والجائز الاختلاف في وجهات النظر، لكن ذلك ليس معناه الهجوم على الطرف الآخر ووصفة بأوصاف لا تليق، ولا يمكن أن يقبل بها أحد".

وأوضح أن "شيخ الأزهر، لم يحضر حفل تنصيب الرئيس الأسبق محمد مرسي بجامعة القاهرة، وغادر قاعة الحفل، وهذه سابقة، إضافة إلى أن حرصه على الدين والوطن والمصريين معلوم للجميع ولا يستطيع إنكاره أو التشكيك فيه بأي صورة من الصور".

عميد كلية الشريعة، قال إن الطيب هو أول من أسس "بيت العائلة المصري"،،الذي يهدف إلى التقريب في وجهات النظر، وتعظيم الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.

وأشار إلى أنه "ساهم كثيرًا في تغيير المناهج الأزهرية، بداية من التعليم الابتدائي، مرورًا بالثانوي، وانتهاءً بالجامعي، فضلًا عن قيامه بتغيير الصورة الذهنية عن الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم، وذلك من خلال جولاته الخارجية".

واعتبر منصور، أن "الهجوم غير مبرر ولا محل له على الإطلاق ومواقف الإمام معروفة للجميع، والاختلاف في وجهات النظر لا يعني التشنيع"

من جهته، قال الدكتور ياسر أحمد مرسي، المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، لـ "المصريون"، إن "ما قاله الرئيس وما حدّث به شيخ الأزهر، لا يوجد بينهما تعارض، فالرئيس يطالب بتنقية الفكر الإسلامي مما علق به من فكر متطرف، والأمام الأكبر يدافع عن السنة التي يريد البعض إلغاءها وعدم العمل بها من الأساس، وكأنها ليست موجودة".

وشدد على أن ما يقوله "السيسي والطيب، وجهان لعملة واحدة، ولا تناقض بينهما، لكن أبوحامد ومن يحتذي حذوه يريدون إظهار أن هناك خلافًا بين مؤسستي الأزهر والرئاسة".

وأوضح أن "البعض فهم بعض الأحاديث بشكل خاطئ، وبغير المقصود الحقيقي منها، ما يعني أن دعوة الرئيس في محلها، وهذا لا يعني أن الخطأ في الأحاديث ذاتها ولكنه في فهم تلك النصوص".

واعتبر أن "الهجوم الذي يتعرض له الدكتور الطيب ومؤسسة الأزهر من وقت لأخر، لا ينتقص منها، بل ذلك علامة على نجاحها، حيث لا يُهاجم غالبًا إلا الناجح".

وتابع: "أي نعم هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة وصحيحة، وشيخ الأزهر في حديثه يدافع عن الصحيح منه فقط، وهو له دعوات كثيرة في تصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة".


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