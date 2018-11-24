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اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى العدد " شيخ الأزهر فى مواجهة العاصفة" كما ننشر "زعيم «تمرد» ونجل مرسى «إيد واحدة» ضده.. وعلاء مبارك يدافع عنه"، كذلك "تعليق معاشات ?«تكافل وكرامة» عن آلاف المحتاجين.. القصة الكاملة".

وننشر أيضًا "«الزئبق الأحمر».. هوس البحث عن الآثار والفحولة والشباب"، وكذلك "الجيش المصرى الأقوى عربيًا والـ12 عالميًا"، وأيضًا "الحكومة تواجه «بذخ الحكومة»: رئيس الوزراء يمنع شراء سيارات جديدة".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ أسرة الصيدلى المقتول بالسعودية: القاتل ليس مُختلًا عقليًا

ـ ثالوث «الأزمة» عند الإسلاميين.. «رسائل البنا.. العمل التنظيمى.. السمع والطاعة»

ـ وحدة «لمّ الشمل» هل تضع حدًا لارتفاع نسبة الطلاق فى مصر؟

ـ أزمة آخر العمر.. الرجال يزاحمون النساء فى عمليات التجميل

ـ 6 دول تأكل الكلاب والقطط المصرية.. تعرف عليها

ـ مفاجأة عن السيدة التى رفض نعشها دخول المسجد

ـ بعد تصنيفها «إرهابية».. هل اقتربت نهاية حزب «الجماعة الإسلامية»؟

ـ غليان داخل «الوفد» بسبب انتخابات «الهيئة العليا»

ـ الإسلاميون من الداخل.. حرب تكسير عظام

ـ تراجع المواليد.. قلة خصوبة أم حملات الحكومة؟

ـ محمد صلاح.. مَنْ حام حول «السوشيال ميديا» سقط فى الفخ

ـ قتل وخيانة وتنقيب عن الآثار.. طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

ـ عرب وأجانب فى محاكم الأسرة لـ«خلع» المصريين

ـ غضب بين الصحفيين من لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

ـ لماذا كان «مبارك» يكره الظهور فى التليفزيون؟.. الفقى يكشف السبب

ـ انقسام داخل «ماسبيرو» حول تحليل المخدرات


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