وفد "حماس" يغادر القاهرة عقب لقائه مسؤولين مصريين

24 نوفمبر 2018 - 11:00 م

قالت حركة " حماس" إن وفدها غادر العاصمة المصرية القاهرة، فجر السبت، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين مصريين بشأن المصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع إسرائيل، والعلاقات الثنائية.



جاء ذلك وفق تصريحات عصام الدعاليس، نائب رئيس الدائرة السياسية بالحركة، في تغريده له عبر "تويتر"، مساء السبت.



وقال الدعاليس، إن الوفد "أنهى الخميس الماضي لقاءاته بالمسؤولين المصريين وغادر فجر السبت، وتم التأكيد خلال المباحثات على موقف الحركة من المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا".



وأضاف أن حركته "عرضت رؤيتها المنسجمة مع الكُل الوطني والقائمة على الشراكة وتنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق 2011".



والأربعاء الماضي، قالت حركة "حماس"، في بيان، إن وفدا من الحركة اتجه إلى العاصمة المصرية القاهرة برئاسة صالح العاروري نائب رئيس الحركة؛ بدعوة من مصر.



وأضافت أن "الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وإنهاء الحصار عن غزة، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية وفق ما تم التوقيع عليه وخاصة اتفاق 2011".

