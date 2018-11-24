مصرع 6 جراء السيول في "واسط" العراقية

24 نوفمبر 2018 - 11:40 م

قالت وزارة الصحة العراقية إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، السبت، جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بمحافظة واسط جنوبي البلاد.



وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، إن "الأمطار الغزيرة التي سقطت على محافظة واسط تسببت بوفاة 6 أشخاص".



ويرتفع بذلك ضحايا السيول التي تضرب محافظات عراقية مختلفة منذ يومين إلى 16 قتيلاً، بينهم 7 في محافظة واسط وحدها.



كانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، الجمعة، مصرع 10 بسبب السيول الجارفة؛ 5 منهم في محافظة صلاح الدين (شمال)، واثنان في محافظة ذي قار، وواحد في محافظة ميسان، وواحد في محافظة البصرة، وواحد في محافظة واسط.



وأبلغ عدد من سكان محافظة واسط الأناضول عبر الهاتف، اليوم، بأن الأمطار رافقتها رياح عاصفة اقتلعت الأشجار وأسقطت أعمدة الكهرباء في عدد من المناطق.



وتوقعت الهيئة العاصمة للأنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي استمرار هطول الأمطار جنوبي البلاد الأحد.



وتسببت الأمطار والرياح العاصفة بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن محافظات الجنوب لعدة ساعات.



وقررت ثلاث محافظات عراقية هي ديالى (شرق) وواسط والديوانية (جنوب) تعطيل الدوام الرسمي الأحد جراء الأحوال الجوية السيئة وسيول الأمطار.

