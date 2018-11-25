الأهلي يكشف تطورات جديد عن الحالة الصحية لـ "الخطيب"

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أكد العميد محمد مرجان، المديرالتنفيذي للنادي الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بخير وبصحة جيدة، وبعث برسالة شكر لكل محبيه على مشاعرهم الطيبة.
وأوضح "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الطقم الطبي معه في ألمانيا نجح في استئصال ورم من الحبل الشوكى، مشيرًا إلى أن الطقم الطبي طلب 10 أيام لمتابعة حالته الصحية بشكل جيد داخل المستشفى.
وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب، يتابع كل القرارات الخاصة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه هاتفه صباح اليوم وطمأنه على صحته وأنه بحالة جيدة، مؤكدًا أنه سيعود بعد فترة العلاج لمصر.


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