» الأرصاد توجه نصيحة هامة للمواطنين.. تعرف عليها

25 نوفمبر 2018 - 12:30 ص

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار تزداد على السواحل الشمالية وسيناء، على أن تنتهي الاثنين.



وطالب في مداخلة مع برنامج «اليوم» على فضائية «dmc»، مساء السبت، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية بسبب برودة الساعات الأخيرة من الليل.

