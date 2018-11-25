"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"البرادعي" لهذا السبب

25 نوفمبر 2018 - 12:30 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على مظاهرات القمصان الصفراء في فرنسا ، قائلا: "مفيش حدش قال اتركوا المواطن الفرنسي يعبر عن رأيه"، مضيفا أن هناك 5 آلاف عسكري فرنسي يقبضون على المتظاهرين.



وقال "أديب"، خلال حلقه من برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، "لماذا لم نسمع أصوات ترفض ضرب المتظاهرين في فرنسا والقبض عليهم؟، مشيرا إلى أن الشرطة الفرنسية استخدمت غاز مسيل للدموع ضد المتظاهرين، و"محدش اتكلم".

