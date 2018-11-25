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بالفيديو.. معلومات مثيرة عن فوائد الفياجرا النسائية

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور عمر عبدالعزيز، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني، عن أن أكثر من 50% من حالات الطلاق في مصر خلال أول سنة في الزواج سببها عدم الرغبة الجنسية من ناحية المرأة، أو عدم استمتاعها في العلاقة الزوجية.
وأوضح "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، أن الفياجرا النسائية والتي أعلنت وزارة الصحة تعالج الجانب النفسي عند المرأة، ويجعلها تشعر بالقدرة على الاستمتاع في العلاقة الزوجية.
وأضاف أن الفياجرا النسائية تختلف عن الفياجرا الأخرى التي يتناولها الرجال، حيث أنها تعمل على المخ، وليس الأعضاء التناسلية، وتحفز افراز هرمون السعادة عند المرأة.
وأكد أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القصر العيني أن هذا القرص لا يجب تناوله مع حبوب منع الحمل، لأنه يتعارض معه، ويؤدي إلى ظهور أعراض جانبية.


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