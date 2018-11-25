برشلونة يخطف نقطة من أتليتكو مدريد بهدف قاتل

25 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

خطف فريق برشلونة، السبت، نقطة من مضيفه أتليتكو مدريد بالتعادل بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 24 نقطة في الوصافة.



لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 77 لينجح أتليتكو مدريد في تسجيل هدف التقدم عبر دييغو كوستا.



وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز أتليتكو مدريد، أدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 90 عبر الفرنسي عثمان ديمبلي.

