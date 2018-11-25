» تفاصيل مقتل مواطن مصري جديد بالسعودية

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أكدت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض ، أنها تتابع الحادث المؤسف الذي أسفر عن مقتل المواطن المصرى بغدادى ناجى عبد الرؤوف بغدادى صباح يوم السبت 24 نوفمبر الجارى بمحافظة رماح شمال شرق الرياض.
وأضافت القنصلية، في بيان صحفي: "أنها أوفدت وفدا من القنصلية إلى المحافظة للالتقاء بالمسئولين الأمنيين والتعرف على ملابسات الحادث والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض على الجناة وتأكيد اهتمامنا بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة".
وأعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، مؤكدة عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ على جميع حقوق المتوفى، وكذا تقديم كل ما قد يلزم من دعم ومساندة في هذا الصدد.

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