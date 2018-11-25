اعترافات مروعة لمغتصب ابنته: رميت أحد أبنائي منها للكلاب

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مدينة فايد

الأب مغتصب ابنته

كشف الأب المتهم الاعتداء جنسيًا على ابنته تفاصيل مروعة عن 15 سنة من المعيشة الحرام ، ارتكب خلالها كل الموبقات .

وقال الأب في التحقيقات معه بمدينة "فايد" الإسماعيلية : "تزوجت منذ سنوات طويلة وانجبت ولد وبنتين ، هم : هند ومحمد وجميلة ، وبعدها أصيبت زوجتي بمرض نفسي وكانت ابنتي هند آنذاك عندها 16 سنة ، فاعتديت عليها جنسيا بموافقتها ثم تكرر الأمر على مدار 15 سنة وفوجئت بحمل ابنتي 4 مرت فقمت بدفن 3 في (عشة الفراخ) أمام الرابع فألقيته للكلاب".

واستدرك: "تم اكتشاف الجريمة بعدما حاولت معاشرة ابنتي الصغرى جميلة فهددت بفضحي عند أخيها في حال تكرر الأمر ، ولما حاولت مجددًا أبلغت أخيها بالفعل الذي توجه فورًا للشرطة".

أما الفتاة المعتدى عليها فقالت: "والدي بدلًا من أن يحافظ على عرضي انتهكه وأوهمني أنه يفعل ذلك لكي يحميني من الوقوع في الحرام مع أحد بالخارج".

بينما اعترفت الفتاة الصغرى جميلة قائلة: "كنت أعلم ما يفعله والدي مع شقيقتي الكبرى وحرصت على ألا أواجه هذا المصير البشع ولذلك حين حاول أبي فعل تلك الأمور معي أبلغت شقيقي فورًا ".

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