» حبس موسيقار شهير بتهمة التحرش بتلميذته

25 نوفمبر 2018 - 05:45 ص

قضت محكمة فرنسية بحبس عازف البوق اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف بالسجن 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة التحرش بتلميذته التي كانت تبلغ من العمر 14 سنة وقت وقوع الجريمة.



كما فرضت المحكمة على العازف الفرنسي الشهير غرامة مالية قيمتها 20 ألف يورو، وأدرجت اسمه على القائمة الوطنية للأشخاص الضالعين في الاعتداءات الجنسية، حسب ما ذكره موقع Euro News.



وكان إبراهيم معلوف متواجدا في قاعة المحكمة عند النطق بالحكم، ونفى طيلة المحاكمة التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن الفتاة هي التي أقدمت على تقبيله وهو أبعدها بهدوء.



ووفقا لرواية الفتاة التي تبلغ حاليا 18 عاما، فإن العازف الموسيقي قبلها قبلة حميمية عام 2013 دون إرادتها، حسب ما ذكره موقع "فرنسا 24".



ولم يبلغ أهل الفتاة عن ذلك سوى بعد أن أصيبت باضطرابات وخضعت لعلاجات عدة.



وتعود القضية إلى أواخر العام 2013، حين أمضت الفتاة أسبوعا من التدريب في الاستوديو الذي يملكه معلوف في باريس.



إبراهيم معلوف هو عازف ترومبيت لبناني فرنسي حقق نجاحات عالمية هو وفرقته بسبب خليط المزيكا الذي يقدمه ويجمع بين موسيقى الچاز والموسيقى الشرقية، ومن أهم مشاريعة الحالية هو Red & Black Light والذي سيلعب منه جزءًا في حفلته من جولته حول العالم.



معلوف حصل على جائزة "أفضل ألبوم موسيقي - فئة موسيقى العالم (World Music)" من جوائز "انتصارات الموسيقى" الفرنسية في 2014 عن ألبوم Illusions (2013).



وتعتبر "حشيش" و"ارتجال" من أشهر المعزوفات الموسيقية التي قدمها معلوف الذي ينتمي إلى عائلة فنية؛ فهو ابن عازف البوق نسيم معلوف، وعازفة البيانو ندى معلوف وحفيد الصحفي والناقد الموسيقي رشدي معلوف، وقد لمع إبراهيم منفردًا في عزف البوق والترومبيت الشرقية "رُبع تون"، وأدهش الجمهور لأول مرة بأدائه كونشرتو مزدوجة الكمان، المقطوعة الموسيقية الأشهر للموسيقار باخ عبر عزف البوق وذلك وهو فى سن الـ15، كما حصل على العديد من الجوائز الدولية فى أكثر من 15 دولة حول العالم.

